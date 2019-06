GRAND ANGLE : Médiation

La crise soudanaise prend une tournure pour le moins dramatique et incertaine. La force, employée par les militaires pour disperser un sit-in, et les nombreux morts dénombrés en sont la preuve. C’est aussi le signe qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard, avant que le pays ne bascule dans la violence et le chaos, et ce d’autant que les négociations entre le Conseil militaire de transition et les représentants des manifestants sont à l’arrêt. Alors que les deux parties avaient laissé entrevoir l’espoir d’un dénouement politique après l’entame d’un dialogue au lendemain de la destitution, sous la pression des manifestants qui avaient occupé la rue, de Omar el Béchir, désormais les chefs de la contestation rejettent toute négociation avec les militaires. Nonobstant les raisons qui ont poussé à la prise de cette décision, il n’en reste pas moins vrai qu’elle ne manquera de compliquer la crise et de conduire à l’impasse. Pour éviter ce scénario, la médiation tentée par l’Ethiopie entre les deux parties est forcément la bienvenue. Le fait aussi que cette initiative n’a pas été refusée par les chefs de la contestation est en soi un signe encourageant pour le Premier ministre éthiopien qui est arrivé hier à Khartoum. «Nous avons reçu une invitation de l'ambassade d'Ethiopie pour rencontrer le Premier ministre éthiopien et nous y allons», a déclaré aux médias Omar al-Digeir, un chef de la contestation. Le Conseil militaire de transition est également sous pression, et il ne peut rester indéfiniment sourd aux appels lancés par de nombreux pays et organisations internationales et régionales en vue de la reprise du dialogue afin qu'un accord inclusif soit rapidement trouvé sur les institutions de la transition et qu'un gouvernement civil soit mis en place. C’est à lui que revient la responsabilité de réunir les conditions et de présenter les garanties nécessaires pour la réussite de ce dialogue, sous peine de se voir porter la responsabilité de l’échec et de la détérioration de la situation. La suspension «avec effet immédiat» de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à la création effective d'une Autorité de transition dirigée par des civils, seule solution pour permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle» décidé par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA est un message clair.

Il est certain que la médiation tentée par l’Ethiopie ne sera pas de tout repos, mais elle a le mérite d’être tentée et surtout d’avoir été acceptée par les militaires et les chefs de la contestation, ce qui en soit peut prêter à l’espoir. Quant au reste, il dépendra de la volonté des acteurs soudanais et du degré de leur sincérité à mettre un terme à la crise actuelle.

Nadia K.