Crise politique au Soudan : Initiative éthiopienne

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est arrivé, hier à Khartoum, pour tenter une médiation entre la contestation et les militaires au pouvoir contre lesquels la pression internationale s'est accrue après une brutale et sanglante répression des manifestations.

Depuis le début de la semaine, les rues de Khartoum sont restées presque désertes, des habitants décrivant une situation de "terreur" avec la présence de paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF). Hier, seuls quelques magasins étaient ouverts et peu de véhicules en circulation. Dans ce contexte, M. Ahmed devait rencontrer les dirigeants du Conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement le 11 avril du président Omar el-Béchir sous la pression d'une contestation inédite déclenchée en décembre 2018.

Il devait ensuite voir des leaders de la contestation qui restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. "Nous avons reçu une invitation de l'ambassade d'Ethiopie à rencontrer le Premier ministre éthiopien à 11h00 (09h00 GMT) et nous y allons", a déclaré Omar al-Digeir, un dirigeant de la contestation. Au moins 113 personnes sont mortes dans la répression, la grande majorité au sit-in et plus de 500 blessés, selon un dernier bilan des médecins proches de la contestation. Le gouvernement a fait état de 61 morts.

L’UA suspend la participation de Khartoum

La visite de M. Ahmed intervient au lendemain de la suspension de la participation du Soudan à l'Union africaine (UA) "jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition". Le Sierra-Léonais, Patrick Kapuwa, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, a déclaré que cette institution "imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile". Tout en condamnant la mort de civils, l'Union africaine a appelé à une enquête indépendante immédiate sur les récents événements meurtriers par les autorités nationales et continentales concernées. "L'Union africaine déplore la perte de vies innocentes qui a eu lieu ces derniers jours au Soudan, exprime ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a indiqué dans un communiqué le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Le Conseil de paix et de sécurité "condamne fermement et rejette totalement toute action unilatérale par qui que ce soit dans le processus de résolution de la crise actuelle". Le Conseil a également fait part de sa demande que le Conseil militaire de transition et toutes les autres parties prenantes soudanaises "respectent les accords conclus précédemment sur l'établissement d'une autorité de transition dirigée par les civils". Il

a aussi exhorté "toutes les personnes concernées au Soudan à faire preuve de retenue maximale, ne prendre aucune mesure qui pourrait enflammer une situation déjà très volatile au Soudan et donner la priorité à l'intérêt suprême du peuple soudanais".

La position de l'UA a été saluée par l'Union européenne (UE) qui a aussi réclamé "la cessation immédiate de la violence et une enquête crédible sur les événements criminels".

"Les négociations avec l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC, fer de lance de la contestation) en vue de la mise en place d'une autorité de transition dirigée par des civils doivent reprendre", a ajouté l'UE. Les Etats-Unis ont aussi salué "le message fort" de l'UA "aux forces de sécurité du Soudan.

