attaques terroristes au Liban et en égypte : L’Algérie condamne « avec force »

L'Algérie acondamné "avec force" l'attaque terroriste perpétrée lundi dernier contre des membres de l'armée libanaise et des forces de sécurité intérieure dans la ville de Tripoli dans le Nord du Liban. "Nous condamnons avec force l'attaque terroriste ayant ciblé dans la nuit du 3 juin des membres de l'armée libanaise et des forces de sécurité intérieure dans la ville de Tripoli dans le Nord le Liban", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "Nous nous inclinons devant la mémoire des soldats victimes de cet acte terroriste et présentons nos sincères condoléances à leurs familles et proches ainsi qu'aux peuple et gouvernement libanais frères", a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé "la solidarité de l'Algérie avec la République du Liban face à toutes tentatives qui visent à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Liban et à l'unité de son peuple", rappelant, à ce propos, le rejet par l'Algérie du "terrorisme sous toutes ses formes".

Par ailleurs, l'Algérie a condamné "avec force" l'attaque terroriste ayant ciblé mercredi dernier les forces de police au sud de la ville d'Al-Arich, réitérant "son soutien" et "sa solidarité" avec ce pays en cette épreuve. "Nous condamnons avec force l'attaque terroriste ayant ciblé mercredi les forces de police au sud de la ville d'Al-Arich à la République arabe d'Egypte, comme nous nous inclinons à la mémoire des victimes de cet horrible acte terroriste", a aussi indiqué le porte-parole du MAE.

"En cette pénible épreuve, nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches des victimes et assurons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptiens frères", a soutenu M. Benali Cherif. "Nous réitérons notre soutien et solidarité avec la République arabe d'Egypte face à ces attaques terroristes récurrentes, et souhaitons qu'elle pourra contrer ce phénomène et sortir indemne de son impact en relevant les grands défis auxquels elle fait face dans différents domaines".