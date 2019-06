Message de condoléances du chef de l’état à la famille du défunt Fouad Boughanem : La presse nationale perd « une figure médiatique d’exception »

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a affirmé que la famille médiatique et de la presse viennent de perdre, suite à la disparition du directeur du journal Le Soir d'Algérie, Fouad Boughanem, "une figure médiatique d'exception et une plume nationale authentique".

"La famille médiatique, la presse et tous les lecteurs algériens viennent de perdre une figure médiatique d'exception et une plume nationale authentique, le défunt Fouad Boughanem, que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans Son vaste paradis parmi les pieux en ces jours sacrés", a écrit le chef de l'Etat dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt.

"Je tiens en cette triste occasion à exprimer à la famille et aux proches du défunt mes sincères condoléances ainsi que mes profonds sentiments de compassion à ses collègues et à ses lecteurs, priant Dieu de les armer de patience et d'accueillir le défunt dans Son vaste paradis", a-t-il affirmé dans son message.