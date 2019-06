DANS LA LUCARNE : La fermeté paie

Le football mondial n’est pas un jeu de «gamin». C’est un jeu réservé aux plus grands qui montrent aux autres à travers le jeu qu’ils sont «méchants» et que rien ne leur fait peur. Il est aussi parfois beau et spectaculaire, procurant de la joie aussi bien aux spectateurs présents sur place qu’aux téléspectateurs. Cela est un peu la face visible du football international qui nous exhibe ses « stars » et l’argent « fou » qu’elles empochent faisant mourir d’envie les salariés du monde entier. L’autre face, c’est celle qu’on ne peut pas voir et qui n’est pas forcément celle qu’on aurait envie de voir. Il est clair que le football est aussi « truffé » de « trafiquants» et autres «arrangeurs» de matches. On avait entendu parler du «réseau» qui avait la main mise quasi-totale sur le football mondial. Aucun pays ne pouvait y échapper , mêmes les matches des petites divisions étaient touchés. On avait connaissance, il y a quelques années, de la rétrogradation de la grande Juventus en Serie B à cause de matches «truqués». Il y a quelques semaines seulement, on avait entendu parler d’une descente de la police espagnole en raison d’un «réseau de trafiquants» de matches. Certains anciens joueurs comptaient parmi eux. C’est pour cette raison qu’on entend, çà et là, l’existence de résultats faussés par des «paris douteux». C’est ce qui poussait certains à dire que tout se faisait «derrière le stade». C'est-à-dire que les résultats des matches qu’on peut voir sont indirectement arrangés dans des «salons cossus ». Et c’est ce qui fait du mal à une discipline qui nourrit vraiment son homme. Le dernier cas assez frappant nous vient de Belgique. Dans le championnat national de ce pays on vient, preuves à l’appui, de sanctionner sévèrement le club belge du FC Malines qui a accédé en Ligue-1 belge. Pour des matches arrangés, il a été rétrogradé en Ligue-2 avec un handicap de 12 pts la saison prochaine. « Le club belge de football du FC Malines, accusé d'avoir arrangé les résultats de certains matches, a été rétrogradé en deuxième division et ne pourra participer à aucune compétition européenne, selon une décision de la Fédération belge de football. La fédération sanctionne ainsi le club, qui aurait dû remonter en première division belge à la rentrée et qui a remporté cette saison la Coupe de Belgique, ce qui lui ouvrait les portes de la phase de poules de la Ligue Europa. "La Commission des litiges d'appel pour le football professionnel condamne le (FC Malines) et quatre de ses administrateurs pour falsification de la compétition", est-il expliqué dans un communiqué. En conséquence, le club évoluera dans la deuxième division belge (Proximus League) avec un handicap de 12 points, et ne pourra prendre part ni à la compétition européenne, ni pendant une saison à la Coupe de Belgique ». Lorsqu’on est ferme, c’est l’éthique sportive qui est préservée. Car de nos jours, une grave menace pèse sur le football si les instances internationales ne réagissent pas vite. Chez nous, et en dépit d’accusations graves, preuves tangibles à l’appui, on choisit la « politique de l’autruche». Et la dernière en date, ce sont les accusations de deux présidents de Ligue-1 concernant la victoire de l’USMA à Constantine contre le CSC (3à1). Une fois n’est pas coutume, la LFP a aussitôt pris une décision en convoquant les deux présidents à mettre tout ce qu’ils savent sur la «table». On verra bien, ce qui va arriver. On espère que cette fois-ci sera la bonne dans l’optique de moraliser une discipline qui en a bien besoin par les temps qui courent.

Hamid Gharbi