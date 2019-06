JSMB – CRB : Qui aura le dernier mot ?

Le grand jour est arrivé pour Jsmbistes et Chababistes. Le grand rendez-vous tant attendu pour les fans de la JSM Béjaïa et du CR Belouizdad désignera, dès ce soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le vainqueur de la Coupe d’Algérie, au terme d’une finale qui promet d’être intense et fort disputée.

La finale se jouera à non pas douter à guichets fermés et dans une ambiance colorée. Sur le papier, l’équipe de Laâquiba part avec les faveurs des pronostics. Disposant d’un effectif chevronné, avec les Nessakh, Balegh, Saâyoud et autres, en plus de la grande expérience du président Saïd Allik et de l’entraineur Abdelkader Amrani, le CRB dispose des atouts nécessaires pour espérer soulever le trophée au terme du temps réglementaire. Toutefois, les poulains de Mouoz Bouokaz et du président Houassi, qui ne sont pas parvenus en finale par hasard ne l’entendent pas de cette oreille. Ils ont eux aussi des arguments à faire valoir et ne comptent surtout pas laisser cette grande occasion de remporter leur 2e trophée, synonyme du 2e titre dans l’histoire du club, leur passer sous le nez. Le Chabab aura pour sa part l’opportunité d’arracher sa 8e coupe d’Algérie qui viendrait enrichir son palmarès déjà assez étoffé sur le plan national. Les inconditionnels des deux équipes sont prêts à mettre une ambiance de feu au stade Mustapha Tchaker pour booster les 22 acteurs présents sur le terrain. Le CR Belouizdad se présentera avec son ossature habituelle, qui a donné énormément de satisfaction lors de la phase retour du championnat, permettant à l’équipe d’assurer son maintien de fort belle manière après une phase retour catastrophique. Ne manquera à l’appel que l’attaquant Chetal, en disgrâce depuis un bon moment déjà, avec son entraineur, qui l’a écarté du groupe par mesure disciplinaire. La JSM Béjaià jouera, elle aussi, avec tous ses atouts à l’exception de son défenseur central Maâmar Youcef, un élément important sur l’échiquier de Bouokaz, qui, malheureusement pour lui et son équipe, s’est blessé lors d’un match d’application à l’entrainement. Toutefois, l’équipe des Hammadites dispose de solutions pour pallier à cette absence. Pour l’entraineur Amrani : «Il n’est pas question d’aborder cette finale avec un excès de confiance, ni de sous-estimer la JSMB qui évolue en Ligue-2. C’est elle qui tranchera entre les deux équipes et rien d’autre. On respecte la JSMB et on jouera ce match avec la rigueur et la concentration exigées à ce niveau-là. Le Chabab a la chance d’enrichir son palmarès par un nouveau titre. Aussi, on ne veut surtout pas manquer cette occasion de donner de la joie et du bonheur à nos formidables supporters qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre à l’équipe de relever la tête en championnat dans les moments difficiles». Quant à son homologue béjaoui, Mouoz Bouokaz : «Certes, à priori le CRB parait plus costaud avec des joueurs d’expérience et de grandes qualités. Cela dit, nous disposons d’une équipe capable de battre n’importe quel adversaire lorsqu’elle est dans son jour et j’espère qu’au coup d’envoi du match, elle le sera. Nos joueurs sont déterminés à tenir tête au Chabab et à tout donner dans cette finale qu’on joue pour gagner. On y croit et c’est cela le plus important. Ça sera du 50/50 au coup d’envoi de la rencontre. Certes, la JSMB est sans compétition depuis plus d’un mois, ce qui nous a franchement pénalisés. On y pouvait rien et on a fait de notre mieux pour préparer nos poulains. J’espère que le spectacle sera au rendez-vous pour donner du plaisir aux supporters et aux téléspectateurs, avec une victoire jsmbiste au final. Cela même si, on sait que le plus important en finale d’une coupe, c’est de la gagner». A signaler que le CRB évoluera en tenue blanche, la JSMB en rouge et vert. L’arbitre Saidi dirigera cette prometteuse finale. Avec la grande ferveur qui entoure cette affiche, la fête sera belle et bien au rendez-vous ce soir au stade Mustapha Tchaker et que le meilleur gagne.

Mohamed-Amine Azzouz