Nouveaux programmes : Rattraper le retard

Un total de 1.000 logements de type Location-vente de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) en réalisation à la nouvelle zone urbaine de la wilaya de Khenchela, seront distribués «en juillet prochain», a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya. «Les grands travaux de ce projet d’habitat ont été finalisés au début de l’année en cours et les actions d’aménagement extérieur se poursuivent pour rattraper le retard enregistré dans ces chantiers, causés notamment par les mauvaises conditions climatiques», a précisé la même source.

Des efforts sont déployés pour assurer la livraison de ce nombre d’habitations en faveur de leurs bénéficiaires, dans la cadre de la célébration du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Lors de l’inspection de ce chantier, le chef de l’exécutif local, Kamel Nouicer avait instruit les entreprises chargées de la réalisation des travaux d’aménagement extérieur et de raccordement des différents réseaux et des routes à l’effet de maintenir la cadence accélérée de ces travaux et le respect des normes de la qualité, afin de garantir l’attribution de ce quota de logements dans les délais impartis, selon la même source Ce lot d’habitations (1.000) représente la deuxième tranche du programme portant construction de 2.000 logements AADL, affecté au bénéfice de cette wilaya au titre de l’exercice 2013, ont ajouté les services de la wilaya, faisant savoir qu’en mai 2018, un premier quota constitué de 721unités de ce programme a été livré. Les services de la wilaya de Khenchela prévoient, selon un rapport établi par la direction du logement (DL) et de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la réception et la distribution de pas moins de 3.200 unités de logements, tous segments confondus, à travers les diverses communes durant le second trimestre de l’année 2019. Par ailleurs, un total de 1.100 aides aux logements ruraux seront distribuées «avant la fin de l’année 2019» en faveur de la population des communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris auprès de la direction locale du logement. Ce quota, affecté au bénéfice de cette wilaya au titre de l’exercice 2019, est constitué de 500 unités inscrites dans le cadre du programme complémentaire de l’année 2018 et de 600 autres, faisant partie du programme des Hauts plateaux destiné aux citoyens de 13 localités, a précisé à l’APS le chef du bureau de l’habitat rural au sein de cette direction, Ilyes Ouksel.

L’opération d’étude des listes des demandeurs de ce type d’habitat de diverses communes de cette région est en cours, a ajouté le même responsable, soulignant que l’octroi de ces aides est tributaire du parachèvement de l’établissement des listes finales des futures bénéficiaires. La wilaya d’Oum El Bouaghi avait bénéficié au titre du précédent programme quinquennal de la réalisation de 3.100 habitations rurales, a rappelé, dans ce contexte, M. Ouksel qui a indiqué que les travaux de construction de 400 unités parmi le nombre global ont été finalisés.