Habitat : Relogement de nombreuses familles

Au cours du mois de Ramadhan, des opérations de distribution de logements ont eu lieu dans plusieurs wilayas, au grand bonheur des familles qui ont pu quitter leur habitat exigu ou précaire.

À Annaba, les clés de 1.430 logements de type publics locatifs (LPL) et location-vente du programme 1 et 2 de l’Agence nationale d’amélioration et du développement du logement (AADL), réalisés au nouveau pôle urbain Draâ Errich (Annaba), ont été distribués à leurs bénéficiaires lors d’une cérémonie tenue au siège de la wilaya en présence du wali, Toufik Mezhoud, des représentants de la société civile et des familles bénéficiaires. A cette occasion, les responsables locaux ont procédé à la distribution des clés de 718 unités LPL, relevant d’un programme de réalisation de 7.000 logements de la même formule, au nouveau pôle urbain Draâ Errich, en vue de répondre au besoin des demandeurs de logements dans la commune d’Annaba. La distribution de ce lot d’habitat a porté à 3.307 le nombre de logements publics locatifs distribués au nouveau pôle urbain sur les 7000 programmés, selon les explications fournies lors de cette cérémonie. Au cours de la même cérémonie, 712 affectations de logements de type location-vente du programme 1 et 2 de l’Agence nationale d’amélioration et du développement du logement (AADL) ont été distribués dans le cadre d’un projet de réalisation de 2.500 logements AADL en cours de construction dans la nouvelle ville Draâ Errich. La wilaya d’Annaba a bénéficié d’un programme de réalisation de 13.530 logements AADL, dont 3.500 ont été distribués et 340 autres seront livrés «au cours du deuxième semestre de l’année en cours», a-t-on signalé.

A El-Oued, au moins 1.427 unités de logements, de différentes formules, viennent d’être attribuées dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces unités, relevant de cinq formules d’habitat, concernent le logement de type public locatif, 140 unités attribuées dans la commune d’Oum-Tiour, et le logement promotionnel aidé (100 unités) et le logement promotionnel public (25) attribuées au chef-lieu de wilaya. Pas moins de 1.000 parcelles de terrains destinées à l’auto-construction ont également été attribuées dans la commune d’El-Bayadha, en plus de 100 aides à l’habitat rural octroyées dans les communes de Hassi-Khelifa, Reguiba et Debila. De plus, 62 travailleurs du secteur de l’Education nationale ont bénéficié de logements de fonction sur un total de 123 unités devant être attribués dans les tout prochains jours, selon la même source. La wilaya d’Ouargla a, quant à elle, bénéficié de 3.520 logements ruraux, alloués entre 2018 et 2019, et répartis sur les 21 communes, a-t-on appris des services de la wilaya. La wilaya s’était vue accorder des tranches totalisant 4.643 unités similaires retenues à travers les différentes communes, toutefois, leur concrétisation accuse un retard, selon la même source. Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Ouargla a, au terme des travaux de la 1ère session ordinaire de l’APW (2019), convié les présidents d’assemblées populaires communales d’hâter l’exécution des programmes de l’habitat rural en vue de bénéficier d’autres quotas pour satisfaire la demande sur ce type de logement. M. Abdelkader Djellaoui a fait part que 4.000 logements publics locatifs (LPL) ont été réalisés dans la daïra d’Ouargla, en plus de 600 autres similaires en cours de construction dans la même collectivité.

Des formules attrayantes

En outre, un total de 853 logements de différentes formules ont été remises à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Batna lors d’une cérémonie symbolique organisée par les autorités locales à la maison de la culture Mohammed Laid Al Khalifa. La cérémonie a porté sur la remise des clés de 300 logements promotionnels aidés (LPA), 60 logements sociaux participatifs(LSP), 88 unités de type promotionnel libre et 88 logements de type public locatif (LPL), réalisés dans les communes de Barika, Ain Djasser, Oued Chaâba, Seggana, Lazou et au chef-lieu de wilaya. Il a été également procédé à la remise de 100 affectations d’aides à l’habitat rural à des bénéficiaires issus de plusieurs communes de la wilaya.

Le wali de Batna, Farid Mohammedi a annoncé qu’un autre quota de 497 logements, constitué de 330 LPA et 147 LSP, seront remis à leurs bénéficiaires le 5 juillet prochain à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Le chef de l’exécutif a annoncé que 7.790 LPL et de 5.719 unités de type social participatif et promotionnel aidé seront attribués au cours des mois à venir. M. Mohammedi a tenu à rassurer les citoyens quant à la mise en exécution des projets de l’habitat dont a bénéficié la wilaya de Batna au cours de ces dernières années, affirmant à ce sujet que l’opération d’attribution de logements allait se poursuivre dans le respect des délais impartis.