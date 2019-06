Surveillance des plages à Mostaganem : La protection civile mobilisée

Plus de 650 agents de la Protection civile sont mobilisés dans la wilaya de Mostaganem pour la surveillance des plages, lors de la saison estivale (1 juin-30 septembre), a-t-on appris de la direction de wilaya de la Protection civile. La même direction a mobilisé, dans le cadre du dispositif de surveillance des 43 plages autorisées à la baignade, cette saison, 139 secouristes permanents et 18 plongeurs professionnels. Il a été fait appel également à 498 secouristes saisonniers. Par ailleurs, 11 ambulances, un staff médical et paramédical (secouristes) sont mobilisés également pour le transport et le transfert des noyés et des blessés vers les hôpitaux proches des sites balnéaires. D’autre part, en vue de sécuriser le mouvement des estivants le long de la route nationale no 11 (chemin côtier), de la frontière de la wilaya de Chlef jusqu’à celle de la wilaya d’Oran (120 Km), un dispositif de secours de proximité, composé de 8 ambulances d’intervention rapide, sera déployé en cas de noyade ou accidents de la circulation. Parallèlement, la direction de la protection civile a équipé les 43 plages de postes de contrôle dont de nouveaux centres au niveau des plages de Cap Ivy, Cap Lion (Benabdelmalek Ramdane), les plages de Hadjadj 4 (commune de Hadjadj), Chlef-Ouest (Mostaganem), Chaabat Nacéra (Mazaghran), ouvertes pour la première fois cette saison. En outre, neuf zodiacs et deux autres embarcations semi-rigides sont mobilisés pour la surveillance des estivants, les recherches et les secours au large de la mer, avec le renforcement de la brigade de plongeurs d’agents supplémentaires des wilayas d e l’intérieur du pays. Pour rappel, la Protection civile a enregistré, l’été dernier, 11 cas de noyade à Mostaganem dont 9 sur des plages et des zones interdites à la baignade, alors que 1.770 personnes ont été sauvées de noyade.