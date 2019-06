MDN : Signature d’une convention avec Tassili Airlines

Voici une nouvelle qui doit sans aucun doute faire plaisir à tous les éléments de l’Armée nationale populaire ! En effet, le ministère de la Défense nationale a signé, le 29 mai dernier, une convention avec la compagnie aérienne Tassili Airlines portant sur le transport aérien des personnels militaires et leurs ayants-droit, nous apprend la revue El Djeich, dans son numéro de ce mois de juin.

Cet accord, signé par le directeur des services financiers du MDN, le général major Ferhah Mehana, et le président-directeur général de la compagnie aérienne, Belkacem Harchaoui, s’inscrit, comme le souligne la même source, dans le cadre du «raffermissement» des actions visant «l’amélioration» des conditions de vie des personnels militaires. Cette convention vient s’ajouter aux «efforts déployés» par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire en vue d’assurer de «meilleures» conditions sociales à ses personnels, toutes catégories confondues. «Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la concrétisation du souci du Haut commandement de l’ANP de promouvoir les conditions de vie des personnels du MDN, notamment des 3e, 4e et 6e Régions militaires, soit dans le sud du pays», a affirmé, à ce propos, le général major Ferhah Mehana.

Pour revenir à cette convention, la deuxième du genre établie avec le ministère de la Défense nationale après celle signée en 2015, faut-il le souligner, celle-ci porte sur le transport gratuit des personnels, sur le budget du ministère de la Défense nationale, tel que fixé par une instruction du MDN, à bord d’appareils de type Boeing 800-737, d’une capacité de 154 passagers, loués par le même ministère.

«Les catégories de personnels concernés sont, par ordre de priorité, les hommes de troupe, les missionnaires, les sous-officiers, les officiers, les personnels civils assimilés, les ayants-droit, les cadets et les cadettes de la nation, les élèves djounoud, les élèves sous-officiers et les élèves officiers», détaille la même source. Ce qui ne manquera pas de motiver davantage les éléments de l’ANP dans leur mission de sauvegarde de la sécurité du pays à travers notamment la surveillance de nos frontières.

Pour le président-directeur général de la compagnie aérienne Tassili Airlines, cette convention vient «renforcer» les liens de coopération existant entre les deux parties. «Nous aspirons à élargir nos prestations de transport aérien au profit du ministère de la Défense nationale vers d’autres destinations sur le territoire national, d’autant que notre flotte s’est vue renforcer par l’acquisition de 15 appareils d’une capacité de 37, 74 et 155 passagers. Nous mettrons en œuvre tout notre savoir-faire et celui de nos équipes jeunes et spécialisées afin de faire de cette convention la poursuite d’une coopération fructueuse pour le long terme», explique Belkacem Harchaoui.

Sarah A. Benali Cherif