L’ANP établit un bilan du mois de mai : 3 terroristes abattus et reddition de 3 autres

La lutte antiterroriste ne faiblit pas et se poursuit sans relâche, ne connaissant pas à cet effet de répit. C’est une certitude qui se vérifie régulièrement, à travers les bilans des forces de l’Armée nationale populaire qui continuent d’opérer au quotidien sur le terrain dans cette lutte implacable contre cette bête immonde.

Au cours du mois de mai, donc lors de Ramadhan, le bilan rendu public par la revue El Djeich, de l’ANP, fait état de la mise hors d’état de nuire de trois terroristes, de l’arrestation de deux et de la réédition de trois autres, alors que 12 éléments de soutien ont été interpellés.

Les opérations menées par les forces de l’ANP ont permis de récupérer 64 pièces d’armement, dont 12 fusils automatiques Kalachnikov, trois fusils de chasse, deux pistolets automatiques, une mitrailleuse lourde «FMDP», un lance-roquettes «RPG-7», une mitrailleuse de type «12.7 mm», autant de mitrailleuse de type «PKT», de mitrailleuse de type «RPK», de fusils semi-automatiques Simonov et de fusil de type «MAS-G3». On compte également la saisie de 10 bombes de confection artisanale, de 25 bombes de tous types, de cinq grenades et enfin de 1,8 kg de TNT.

Quant aux munitions, les statistiques de l’ANP pour ce mois de mai portent sur la saisie de 120 roquettes de différents calibres, de 10 obus pour mortiers, de 21 chargeurs garnis et de plus de 19.810 balles de différents calibres.

Ces résultats réalisés par les unités de l’ANP, notamment au niveau de la bande frontalière dénotent, selon le ministère de la Défense nationale, la «ferme» volonté des forces armées à «préserver» la sécurité de notre pays et la «protection» de nos frontières, et réitèrent leur «détermination» à «venir à bout» de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme. Ces opérations viennent s’ajouter également au bilan jugé «positif» réalisé par le passé et «confirmer» l’efficience et l’efficacité de la stratégie «clairvoyante» adoptée par le Haut Commandement de l’ANP à travers les différentes démarches et approches visant à extirper le terrorisme, s’est d’ailleurs toujours félicité le MDN.

Il faut rappeler, à ce propos, que le bilan de la lutte antiterroriste du mois de février dernier porte sur l’arrestation d’un terroriste et de 19 éléments de soutien, ainsi que la réédition de cinq terroristes.

S’agissant de la saisie des armes, les forces combinées de l’ANP ont récupéré une soixantaine de pièces, dont 13 fusils automatique de type Kalachnikov, deux mitrailleuses lourdes de type Dictariov, un fusil mitrailleur FMPK, deux mitrailleuses lourdes 14,5mm, 2 mitrailleuses lourdes 12,7mm, 1 lance-roquettes RPG-2, 1 fusils de chasse, 26 fusils semi-automatiques Simonov, 4 fusils à répétition, 7 fusils à lunettes, 2 pistolets automatiques, 2 bombes de confection artisanale et 15 grenades de tous types 256.

Quant au bilan de 2018, celui-ci fait état de 32 terroristes abattus et 25 arrestations, en sus de l’interpellation de 170 éléments de soutien aux groupes terroristes et surtout de la réédition de 132, dont 22 membres des familles de terroristes. Aussi, les forces de l’ANP ont découvert et détruit près de 500 casemates pour groupes terroristes, 8 ateliers de fabrication d’explosifs et récupéré 707 pièces d’armement, parmi lesquelles plus de 230 kalachnikovs, 388 fusils, 25 pistoles, 48 mitrailleurs et 15 lance-roquettes, selon le MDN.

Sami Kaidi