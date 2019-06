Marches populaires à travers le pays

Tizi Ouzou

« Protégeons notre pays »

Plusieurs milliers de personnes ont envahi hier, pour le 16e vendredi de suite, la ville de Tizi-Ouzou, pour réitérer leur détermination à poursuivre la lutte pacifique pour le départ du système politique en place et de toutes ses figures ainsi que l’établissement d’un Etat de doit, des libertés et de justice indépendante. Cette première marche de l’après-Ramadhan a été encore une fois grandiose en dépit d’une forte chaleur et la programmation des examens du fin de cycle moyen et secondaire prévus les 9 et 16 juin.

Rien ne semble venir à bout de cette détermination inflexible affichée par les citoyens de Tizi-Ouzou depuis le 22 février dernier en continuant à manifester massivement.

Hier, des milliers de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes ont rejoint à partir de 13h la ville des Genêts pour dire aux tenants du système en place de partir et les laisser construire l’avenir de leurs enfants» dans une nouvelle République. Comme d’habitude, le cortège s’ébranla depuis le portail principal du campus universitaire Hasnaoua pour sillonner les principales artères en scandant des slogans hostiles aux tenants du système en place et à tout le personnel politique ayant cautionné depuis 20 ans les dérives de la «bande» au pouvoir. Les marcheurs ont aussi brandi des milliers de pancartes et banderoles sur lesquelles étaient transcrites plusieurs revendications, notamment «pas d’élection sans la transition», «Non au dialogue avec les figures du système», «Ni Etat militaire, ni Etat islamique, oui pour un Etat civil», «Halte au pillage des richesses du pays», «Libérez l’Algérie», «Pour une constituante souveraine», «Klitou lebled Ya essaraqine», «Système dégage» et «Y en a marre de ce pouvoir», «Ulac smah ulac», «Ni dialogue ni élection, la constituante est la solution», «Protégeons notre pays, on n’a pas une autre patrie de rechange», «Dégagez ! le seul héros, le peuple», «Rendre l’Etat à la Nation»…

La manifestation s’est déroulée sans aucun incident et s’est dispersée dans le calme à hauteur du Mémorial des martyrs.

Bel. Adrar