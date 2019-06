Marches populaires à travers le pays : Préserver la patrie

Oran

Attachement aux mêmes revendications

Hier encore, des milliers d’Oranais étaient de nouveau dehors pour l’acte 16 du mouvement du 22 février. Plus nombreux que le vendredi d’avant, les manifestants ont réitéré leur attachement à un Etat civil et ont rejeté toute initiative politique qui n’émane pas du peuple. La plupart des slogans qui ont marqué les cinq derniers vendredis ont été repris. « Madaniya machi askariya», « Une transition avec un gouvernement de technocrates dirigée par une instance présidentielle», «Samidoune, Samidoune», pouvait-on lire, entre autres, sur les affiches et les banderoles déployées lors de la manifestation d’hier. La marche d’hier, et à l’instar des vendredis précédents, était composée de plusieurs carrés dont les slogans scandés se sont croisés dans la majorité des revendications, à savoir, une deuxième république bâtie sur les valeurs de l’égalité sociale, la justice et la démocratie où le peuple est souverain et maître de son destin. D’autres rappelaient les grands sacrifices consentis par les chouhada et réclamaient une deuxième république fidèle aux principes de la Déclaration du Premier Novembre 1954 et qui consacre l’unité du peuple et de ses territoires. En gros, les manifestants veulent le départ du système et de ses symboles restants et bâtir une Algérie nouvelle.

Certaines tentatives d’ingérence étrangère dans la crise actuelle, attribuées, par les manifestants, à certains pays, ont été dénoncées avec colère et rejetées en bloc. D’ailleurs, de nombreux slogans portés sur des pancartes et affiches exprimaient ce refus. Réagissant aux appels au dialogue lancé par le gouvernement, des manifestants estiment que cette démarche ne peut avoir lieu avec les interlocuteurs actuels et ont réitéré leur rejet à la tenue d’une élection présidentielle dans les circonstances actuelles tout en réitérant l’attachement du peuple algérien à la préservation des institutions de l’Etat, l’armée en premier. Hier aussi, le sourire, chants patriotiques et l’emblème national étaient au rendez-vous et les gens se sont dispersés dans le calme.

A. S.