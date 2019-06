El Djeich Les discussions stériles : une perte de temps

«Seul le dialogue est à même d’ouvrir la voie à une issue légale et constitutionnelle garantissant l’organisation des élections présidentielles le plus rapidement possible, tant il est vrai que les discussions stériles et infructueuses ne sont que perte de temps et d’occasions pour l’ouverture d’un dialogue véritable et sincère, fait de concessions réciproques, qui rapprocherait les points de vue au service de l’intérêt suprême du pays et la satisfaction davantage de revendications exprimées par le peuple. Cette aspiration participera au renforcement de la cohésion du peuple ainsi que la conjugaison des efforts de tous, garantissant au pays de poursuivre sa marche vers le développement dans un climat de sécurité et de stabilité». C’est par ses termes, on en peut plus clairs, que l’édito d’El Djeich de ce mois de juin commente l’actualité politique, abondant ainsi dans le même sens que le discours prononcé, hier, par le chef d’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah.

La revue de l’Armée nationale populaire estime en effet qu’en pareille crise «complexe» que traverse notre pays, l’intérêt de la nation est d’opter pour la voie du dialogue «sérieux», «fructueux» et «constructif» et d’aller, dans les «plus brefs» délais, vers la recherche de solutions «adéquates», à même d’éviter à notre pays de «verser» dans des futilités qui rendraient la situation encore plus complexe et «couperaient définitivement» la voie à la période de transition qui ne pourrait que conduire à une situation «encore plus difficile à maîtriser». L’auteur de l’édito d’El Djeich note que parallèlement à la nécessité d’engager le dialogue sur la base de ce qui a été précédemment défini, il importe d’entourer les dispositions en rapport à cette démarche par des instruments constitutionnels adéquats que sont la Constitution et l’installation de l’instance indépendante chargée de l’organisation et de la supervision des élections en tant qu’outil légal garantissant le déroulement d’élections présidentielles libres, intègres et crédibles. «Ce qui éviterait à notre pays de se retrouver dans une impasse. La position de notre institution est que la solution à la crise passe impérativement par l’option de la légitimité constitutionnelle qui permettra au peuple l’exercice de son droit à élire le président de la République dans les plus brefs délais. Et avant cela, convier à la table du dialogue des personnalités nationales et des élites sincères et fidèles à la patrie afin de trouver une issue favorable qui satisfasse l’ensemble, découle de la conviction de l’institution, de son souci de veiller à la continuité de l’Etat et de son attachement aux engagements qu’elle a exprimés, en de maintes occasions, d’accompagner le peuple algérien et les institutions de l’Etat et de faire échec à tous les scenarii aux néfastes desseins», ajoute la même source.

Bien plus, pour la revue de l’ANP, la conviction en la nécessité du dialogue entre les fils de la patrie une et indivisible et à ce que ce dernier soit la priorité, en cette conjoncture précise, est de nature à «économiser» du temps en réduisant la durée de la crise, comme elle donnera lieu à la proposition d’initiatives sérieuses de sortie de crise et, par la même, permettra de neutraliser toute proposition destinée clairement à faire perdurer la crise. Aujourd’hui, et plus que jamais, les intentions malveillantes et les plans diaboliques, les dépassements outranciers et dangereux de certaines parties qui, suivant la logique des bandes, cherchent à abuser l’opinion publique, les tentatives désespérées de susciter le doute sur toute initiative nationale crédible à même de mener vers une véritable sortie de crise, à travers l’utilisation immorale des médias, qu’il s’agisse de journaux ou de supports audiovisuels, pour construire des scenarii farfelus et distiller des mensonges venimeux, des informations erronées ou falsifiées, n’ont d’autre but que de voir la situation perdurer, voire s’aggraver. Cet état de fait requiert, comme l’a souligné le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah lors de sa dernière visite en 6e Région militaire : «… La mobilisation de tous, chacun dans son domaine de compétence et dans la limite de ses responsabilités, notamment dans le secteur de l’information à travers toutes ses branches, au service de l’Algérie, car l’information se doit d’être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix sincère qui relate les vérités et communique ses revendications, sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays, car les intérêts matériels ne peuvent en aucun cas se substituer à la nation, puisqu’ils finiront par disparaître, tandis que l’Algérie demeure». La crise que traverse notre pays aujourd’hui impose que ses fils loyaux et jaloux de leur patrie, préoccupés par son présent et son avenir, apportent tout ce qui est attendu d’eux comme contribution sérieuse et sincère de nature à trouver une solution qui aura l’assentiment et qui sera adoubée par tous. L’importance de cette démarche a été clarifiée par le général de corps d’armée qui a déclaré : «Notre confiance en notre peuple est grande et en Allah l’est encore plus, afin d’assister notre Armée nationale populaire dans l’accompagnement des fils de notre patrie lorsqu’ils présenteront leurs propositions constructives comme le requiert le noble devoir national et l’Histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver une sortie saine à la crise en Algérie

Par ailleurs, El Djeich n’a pas manqué d’évoquer le formidable développement qu’a connu l’ANP et le processus de la modernisation à travers l’acquisition des éléments de la modernité et des facteurs de la puissance dissuasive qui dérange certaines parties, assure l’édito. «Ces dernières ne s’attendaient pas à ce que l’ANP puisse atteindre un tel niveau et en si peu de temps», affirme la revue qui revient aux propos du général de corps d’armée lequel a situé avec «précision» les visées et «objectifs» de ces derniers, en affirmant que «le ressentiment qu’ils nourrissent à l’égard de l’armée et de son Commandement a fait que ces avancées enregistrées par notre armée dans plus d’un domaine les dérangent véritablement, au point de les pousser à des actions aux objectifs clairs, à savoir tenter d’affaiblir l’armée et de faire barrage à cet effort de développement, ignorant que celui qui se dresse sur le chemin de l’ANP et de son Commandement se dresse nécessairement contre les intérêts de l’Algérie.»

Salima Ettouahria