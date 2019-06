Situation politique : L’heure de la décantation

Se concerter pour poser les jalons d’un réel consensus devant conduire à une élection présidentielle transparente, intègre, telle que souhaitée par le peuple.

C’est là sans doute le message phare qui ressort du discours du chef de l’Etat adressé jeudi à la Nation dans lequel, M. Abdelkader Bensalah a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aid El Fitr. De manière claire par des propos ne souffrant aucune ambiguïté, il a formulé à cette occasion une série d’engagements à concrétiser dans les meilleurs délais possible, d’un dialogue inclusif réunissant la «classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales, jalouses du devenir de l’Algérie». A l’évidence, le discours du chef de l’Etat s’inscrit en droite ligne, d’une part avec l’évolution de la crise politique dans le sillage de laquelle deux scrutins présidentiels ont été annulés et d’autre part, ce même discours est en parfaite cohérence avec la principale revendication unanimement exprimée par toutes les formations politiques, l’opposition y compris, les syndicats, les représentants de la société civile, les personnalités et mêmes les Oulémas.

L’on ajoutera d’autres catégories sociales, des entités économiques toutes acquise à l’absolue nécessité d’aller vers une concertation sereine, sans exclusion aucune. Une concertation où il sera question de transcender la situation actuelle et relever le défi, de bâtir les institutions fortes de l’Algérie en privilégiant la voie de l’urne pour l’incarnation d’un système de représentation démocratique en garantissant le respect de la souveraineté du peuple dans le choix de ses dirigeants.

L’appui du RND et du MPA

Les premières réactions au discours du chef de l’Etat ont émané du RND et du MPA qui ont salué l’appel de M. Bensalah en faveur d’un processus consensuel visant à faire prévaloir la sagesse et l’intérêt du peuple.

Dans leurs communiqués, les deux formations anciennement membres d’une Alliance présidentielle aujourd’hui déchue se disent disposées à contribuer au succès de cette nouvelle phase de dialogue devant s’incarner au plus tôt dans la réalité.

On relève, en outre, dans le communiqué du RND, l’intérêt ouvertement exprimé par ce parti pour l’application de l’article 8 de la Constitution. «Il est temps d’appliquer l’article 8 de la constitution à travers l’élection d’un président de la République qui concrétisera ce changement et les réformes revendiquées» est-il noté dans le même document où la même formation appelle à l’organisation des élections présidentielles « dans les plus brefs délais pour assurer à tous les Algériens la stabilité politique, économique et sociale».

De son côté, le MPA, fidèle à ses positions «confirme sa disposition à apporter sa contribution pour la réussite du dialogue lancé par le chef de l’Etat. « Notre position est une position de principes car nous sommes convaincus que la crise que vit actuellement notre pays trouvera sa solution dans une large et franche concertation entre les différents partenaires» est-il en effet souligné. Le MPA se dit ainsi convaincu que «ce dialogue aboutira à l’élection présidentielle qui est la solution politique et démocratique qui permettra la désignation du nouveau président de la République qui aura la crédibilité et la légitimité nécessaires pour conduire l’ensemble des réformes revendiquées par le peuple».

Il aussi plaidé pour la nécessaire mise en place d’une structure indépendante qui sera chargée de l’organisation et du contrôle du prochain scrutin présidentiel. Il est attendu en outre de voir les autres formations politiques faire part de leur adhésion à ce nouveau processus du dialogue dont le principal objectif est «de construire le consensus le plus large possible autour de l’ensemble des questions en rapport avec les aspects législatif, réglementaire et organisationnel du prochain scrutin présidentiel, et sur les mécanismes de contrôle et de supervision» comme l’a souligné le chef de l’Etat dans son discours.

Aussi, selon d’autres sources concordantes, des mesures en faveur du succès de l’établissement d’une nouvelle feuille de route pour la solution de la crise actuelle devraient être annoncées dans les heures à venir par le chef de l’Etat qui pourrait, indique-t-on, annoncer la nomination de personnalités nationales crédibles pour représenter les institutions de la République dans le dialogue avec le mouvement populaire et les partis politiques.

Karim Aoudia