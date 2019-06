Commentaire : Engagements et garanties

De nouvelles garanties sont données par l’Etat pour la tenue d’une élection libre et transparente. Dans son discours adressé à la nation jeudi soir, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a renouvelé la disponibilité et l’engagement des pouvoirs publics à réunir toutes les conditions nécessaires et indispensables pour la réussite de la future présidentielle, dont la tenue doit intervenir dans les meilleurs délais pour dépasser la situation politique actuelle. Le chef de l’Etat, a envoyé des messages forts au peuple pour le sensibiliser sur les défis et les actions qui doivent engager rapidement. Après la décision du Conseil constitutionnel d’invalider les deux dossiers de candidatures au scrutin du 4 juillet reporté, il est urgent de se mettre autour d’une table pour engager un dialogue inclusif, sincère et pour discuter du retour rapide au processus électoral.

Dans son discours, le chef de l’Etat a parlé de situation exceptionnelle qui exige sagesse, responsabilité et un esprit patriotique pour lancer le parachèvement du processus électoral, opération qui permettra indéniablement à l’Algérie de renouer avec la stabilité politique et institutionnelle et dépasser la crise et le blocage actuels. Il s’agit essentiellement de surmonter ensemble les difficultés et les écueils qui empêchent l’avènement d’un consensus national autour d’une sortie de crise rationnelle et globale pour donner plus de chances a la voie électorale consacrée constitutionnellement de prévaloir et de rendre son verdict. Aux urnes de s’exprimer et trancher pour désigner un président légitime porté par la majorité populaire. Le chef de l’Etat a décliné la feuille de route qui repose principalement sur un dialogue franc et sans limites ni préalables sur une sortie de crise rapide et effective. Une concertation qui doit déboucher essentiellement sur la construction d’un large consensus national autour des questions importantes. Cette concertation qui réunira les chefs de partis, les personnalités nationales et les acteurs de la société civile ne doit rien négliger pour aboutir à l’entente, vivement recherchée autour des objectifs tracés. Tous les volets et aspects en relation avec le scrutin seront abordés pour arrêter et trancher sur les mesures législatives, réglementaires et organisationnelles à engager sur le terrain afin de garantir un bon déroulement de la future présidentielle. Les pouvoirs publics ont affiché la bonne foi et volonté de tout mettre en œuvre dans le sens des engagements pris publiquement. Dans son allocution de jeudi, le chef de l’Etat en exercice a tenu à rappeler les engagements et la détermination de l’état à fournir toutes les garanties possibles et à réunir toutes les conditions indispensables et a mettre en œuvre pour la réussir la sortie de crise. Les mesures consensuelles qui seront débattues et décidées lors des rencontres de dialogue avec les acteurs politiques, personnalités nationales et toutes les bonnes volontés soucieuses de s’engager et contribuer activement dans la recherche d’une solution consensuelle et constitutionnelle à la crise qui prévaut dans le pays depuis maintenant plus de trois mois seront respectés et appliqués. Aucun effort ne sera épargné dans cette entreprise et aucune question ne sera éludée au cours de la concertation. Seul l’intérêt national doit prévaloir pour garantir le retour à la voie électorale conformément à l’esprit et la lettre de la constitution. Aux garanties de la régularité et la transparence des opérations électorales offertes par les textes en vigueur, d’autres mesures seront étudiées. Il s’agit surtout de mettre en place nouveaux mécanismes et instruments d’encadrement de toutes les opérations électorales dont l’autorité d’organisation, de contrôle et de supervision des élections en constitue la principale nouveauté en la matière. Tout est concentré sur le retour aux urnes, voie par excellence de l’expression et l’exercice démocratique dans les sociétés évoluées. Tout doit converger vers la mise en œuvre de cette option pour permettre une sortie de crise consensuelle et rapide. Cette étape franchie permettra de préparer le terrain aux profondes réformes politiques, structurelles et économiques. Celles ci doivent être laissées logiquement au futur président de la République qui sera élu dans les plus brefs délais. Auréolé d’une légitimité démocratique et investi d’un mandat populaire, le futur chef de l’Etat aura les mains libres et tous les pouvoirs pour ouvrir tous chantiers et opérer tous les changements qui répondront aux aspirations légitimes du peuple algérien. Il aura à engager le pays sur la voie du progrès, du renouveau et du développement économique conformément aux termes du mandat pour lequel il a été investi par le peuple pour réaliser ses espérances et attentes.

M. Oumalek