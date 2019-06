Mer de Chine : Incident entre des navires de guerre américain et russe

Un croiseur américain a coupé la route hier à un destroyer russe et s'en est approché à seulement 50 mètres lors d'un incident en mer de Chine, selon l'armée russe qui a dénoncé le comportement "inadmissible" du bateau américain. "Dans le sud-est de la mer de Chine orientale (...), le croiseur USS Chancellorsville a soudainement changé de cap et coupé la route du destroyer russe Amiral Vinogradov à seulement 50 mètres du navire", a indiqué le service de presse de la Flotte russe du Pacifique, cité par les agences de presse russes. "Pour éviter la collision, l'équipage de l'Amiral Vinogradov a été contraint à une manœuvre d'urgence. Une note de protestation a été émise à l'encontre du croiseur américain soulignant "le caractère inadmissible de telles actions", précise l'armée russe. Les incidents entre des navires des deux pays, s'accusant mutuellement de manœuvres dangereuses, se produisent à intervalles réguliers, mais plus souvent en mer Baltique ou Méditerranée.