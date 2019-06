Pérou : Le président Vizcarra conforté dans sa lutte contre la corruption

Le président péruvien Martin Vizcarra a remporté, mercredi, une large victoire dans sa lutte contre la corruption, en obtenant un vote de confiance du Parlement,

dominé par l'opposition. Le projet de réformes présenté par le gouvernement a obtenu 77 votes favorables, contre 44 défavorables et trois abstentions. Le président péruvien avait menacé de dissoudre le Parlement, dominé par l'opposition fujimoriste (droite populiste) et d'appeler à de nouvelles élections si les parlementaires ne soutenaient pas ses réformes. M. Vizcarra a succédé à Pedro Pablo Kuczynski, dont il était le vice-président. M. Kuczynski avait été contraint de démissionner en 2018 en raison de soupçons de corruption. L'ex-président, âgé de 80 ans, a depuis été inculpé de blanchiment d'argent dans le vaste scandale de corruption Odebrecht -- du nom du géant du BTP brésilien -- qui éclabousse la classe politique latino-américaine. Un autre ancien président, Ollanta Humala (2011-2016), a également été inculpé début mai pour blanchiment dans le cadre de ce scandale.

La justice péruvienne enquête aussi sur l'ancien président Alejandro Toledo (2001-2006) et sur la chef de file de l'opposition, Keiko Fujimori, en détention provisoire depuis le 31 octobre. Le troisième ex-chef de l'Etat éclaboussé, Alan Garcia (1985-1990 et 2006-2011), s'est quant à lui suicidé d'une balle dans la tête le 17 avril au moment où la police venait l'arrêter à son domicile. Le Premier ministre péruvien, Salvador del Solar, avait défendu mardi les cinq propositions de réforme -parmi lesquelles un encadrement du financement des partis politiques et des modifications du système électoral- lors de la session parlementaire qui s'est prolongée mercredi.

«Il est urgent de sauver la démocratie de la corruption. Il est urgent d'empêcher les gens reconnus coupables de délits de nous représenter. Nous devons encourager les citoyens qui en ont la vocation à participer à la vie politique, de façon à ce que les Péruviens aient confiance dans les autorités», avait-il déclaré. En décembre, les Péruviens avaient approuvé massivement par référendum trois réformes constitutionnelles anti-corruption proposées par le président Vizcarra, dont l'interdiction de réélire les membres actuels du Congrès en 2021.