Concert au théâtre de Verdure : Kendji Girac prochainement à Alger

Le vainqueur de l’émission The Voice de l’édition 2014, Kendji Girac, sera en concert à Alger le 27 juin prochain à 20h30, et ce au Théâtre de Verdure en contrebas de l’hôtel El-Aurassi, annonce Keral Productions.

En effet, l’interprète de La mama ou Andalouse viendra à la rencontre de son public algérois et y reprendra les plus grands tubes issus de ces trois albums en l’occurrence Kendji, Ensemble et Amigo. De son vrai nom Kendji Maillé est un chanteur et guitariste français, le vainqueur de la saison III de l’émission "The Voice" ; la plus belle voix en 2014. Il connait le succès dès son premier titre Color Gitano (couleur gitane). Influencé par le flamenco, le 14 juin 2014, Kendji Girac sort son premier extendedplay, incluant le titre ColorGitano ainsi que quatre reprises, à savoir Bella de Maître Gims, Toi et moi de Guillaume Grand et Ma philosophie de Amel Bent ainsi que Tous les mêmes de Stromae. Son premier album, intitulé Kendji, sort le 8 septembre 2014. Classé n° 1 des ventes en France avec plus de 68.000 exemplaires écoulés en première semaine, Kendji réalise le meilleur démarrage de 2014 pour un disque original, et devient le premier gagnant d’un télé-crochet à s’emparer directement de la première place du Top albums depuis Christophe Willem en 2007. Porté par les succès de ColorGitano, Andalouse, Elle m’a aimé et Cool, Kendji est alors récompensé aux NRJ Music Awards 2014 par deux prix : Révélation francophone et Chanson francophone de l’année pour ColorGitano. Lors des NRJ Music Awards 2015, Conmigo (avec moi) reçoit le trophée de la Chanson française de l’année. En 2015, il sort un nouveau single, Me quemo, annonciateur de son second album Ensemble, publié le 30 octobre 2015. Avec 101.200 exemplaires vendus en une semaine, l’album réalise le meilleur démarrage pour un artiste issu d'une émission de télé-crochet. Il s'écoule finalement à 850.000 exemplaires, soutenu par les titres Les yeux de la mama, No me mires màs (ne me regarde pas trop) un titre interprété avec Soprano et Tu y yo (toi et moi). Après un an d'absence, Kendji Girac annonce en 2018, qu'il fait son retour musical, qu’il explique par sa peur de lasser le public. Il dévoile à cette occasion le titre Maria Maria, premier extrait de son nouvel album Amigo (ami), sortie le 31 août 2018.

L’opus entre en tête des ventes (sans streaming) avec 48.500 exemplaires vendus en une semaine. Ce rendez-vous incontournable est initié par Keral Production sera programmé le 27 juin prochain au théâtre de verdure. Les informations sur la billetterie seront bientôt annoncées par les organisateurs.

Sihem Oubraham