Concert de musique italienne au TNA : Hommage à la chanson napolitaine

La dernière soirée musicale du mois sacré au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a été grandiose avec la musique italienne à l’honneur. Organisée par l’Institut culturel italien en collaboration avec le (TNA), le concert lyrique intitulé «La parola che conta» (la parole qui chante) a mis en exergue la musicalité de la langue de Dante en présence d’un grand public.

Deux artistes d’exception ont fait sensation sur les planches de l’ex-opéra d’Alger en gratifiant le public d’un florilège de morceaux de musique classique, puisé des répertoires des grands compositeurs des siècles précédant. En effet, la virtuose pianiste Giulia Mariti et le talentueux ténor Christian Collia ont entre autres interprété trois œuvres de Francesco Paolo Tosti, à savoir «Il pescatore canta», «Marechiare» et «L’alba separa dalla» avant d’enchaîner sur deux œuvres du célèbre compositeur italien Gioachino Rossini ; «La danza» et «Il Turco in Italia, Intesti Ah ! Tutto intesi -…Tu seconda». La deuxième partie de récital a, par ailleurs rendu hommage à la chanson napolitaine, avec notamment une grande visite des œuvres de compositeurs mythiques de la musique italienne à l’exemple de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Teodoro Cottrau, Giuseppe Verdi, Mario Pasquale Costa,Pietro Labriola, Eduardo DI Capua et enfin Ernesto De Curtis.

Kader Bentounès