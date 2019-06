Incendie à M’dina J’dida : Le pompier sauve deux femmes

Grâce à la bravoure d’Abdelkader Sahnoun, deux femmes ont été sauvées d’une mort certaine suite à l’incendie déclenché à l’intérieur d’un restaurant situé à la place Tahtaha, boulevard de l’Indépendance, à M’dina J’dida. Cela s’est passé dans la matinée d’avant-hier, lorsque A. Sahnoun, un agent de la Protection civile, se trouvait par un pur hasard, le jour de son repos, près des lieux de l’incendie au moment de son déclenchement. Bien qu’il ne soit pas en service, ce brave homme âgé d’une trentaine d’années n’a pas hésité un seul instant à porter secours aux deux femmes qui se trouvaient coincées sur la terrasse du bâtiment qui avait pris feu, s’exposant ainsi au même danger que les victimes en attendant l’arrivée des secours. Dans un communiqué distribué à la presse, la direction de la Protection de la wilaya d’Oran a indiqué que la tutelle a rendu hommage à Abdelkader Sahnoun, qualifiant son acte de courageux et d’héroïque. Le même document a fait savoir que le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boughelaf, a promu, le jour même de cette opération, l’agent A. Sahnoun au grade de caporal, «en guise de considération et de reconnaissance». À son tour, le wali d’Oran, M. Moulould Chérifi, a organisé, dans la même journée, une réception en l’honneur d’Abdelkader Sahnoun et des collègues ayant participé à l’opération de sauvetage au siège de la wilaya. Aux dernières nouvelles, l’incendie n’a fait aucune perte humaine.

Amel S.