association pour la protection de la nature et de l’environnement : La prévention de la pollution à l’école

L’intensification des activités de sensibilisation sur la protection de l’environnement et l’accompagnement des initiatives de consécration de la culture environnementale notamment en milieu scolaire et des nouvelles générations focalisent les appels lancés par les différentes associations de protection de l’environnement.

À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, en marge d'une rencontre de sensibilisation ciblant les élèves de l'école primaire Emir Abdelkader à la cité Sidi Mabrouk de Constantine, le président de l'association pour la protection de la nature et de l'environnement(APNE) Abdelmajid Sebih a relevé l'importance de multiplier les initiatives visant à promouvoir une prise de conscience chez les écoliers quant aux enjeux de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité. « L’éducation à l’environnement et au développement durable est primordiale pour l'APNE», a-t-il ajouté, soulignant qu’avec l'appui de la direction de l'Education, l’association œuvre à diffuser en milieu scolaire des connaissances et des valeurs, «pour faire en sorte que les adultes de demain puissent avoir une perception claire des enjeux environnementaux et civiques ».

L’orateur estime que les Objectifs de Développement Durable ne peuvent être atteints que si l’environnement devient une composante essentielle des programmes éducatifs qui intègrent des compétences transversales à des finalités d’éducation à la citoyenneté, à la paix et à un développement, économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

Cela dit, l’éducation à l’environnement a émergé comme une forme d’éducation essentielle pour faire passer des messages de protection et de respect du patrimoine naturel. Militants, écologistes et enseignants, entres autres, se sont consacrés à transmettre des messages environnementaux dans une perspective de sensibilisation à l’importance de préserver et de respecter la nature. « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » disait Victor Hugo. C’est pour cette raison qu’il faut lui apprendre dès le cycle primaire - pourquoi pas dès la crèche- une notion à l’école que, de retour à la maison, il s’amusera à échanger avec ses parents. C’est dans cette optique que s’inscrit cette thématique d’éducation environnementale en milieu scolaire qui consiste à inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge les notions environnementales ainsi que les gestes éco-citoyens à mener au quotidien pour assainir et garder propre son cadre de vie. Ce comportement vise à former des individus conscients de la complexité et de la fragilité de leur milieu de vie, aptes à agir et à participer dans un contexte local ou global, porteur de valeurs de respect et engagés dans des comportements responsables, afin d’assurer la pérennité de l’environnement. Il s’agit donc d’une éducation pour l’environnement, par l’environnement, relative à l’environnement.

Les enseignants sont les principaux acteurs de l’éducation à l’environnement. Leurs contributions, leurs pratiques professionnelles ainsi que l’exemple qu’ils offrent aux élèves sont des facteurs primordiaux pour l’élaboration du profil de l’éco-citoyen qu’ils forment. «L’éducation à l’environnement doit dépasser la simple préoccupation contemporaine, elle doit être une nécessité, non seulement pour la survie de la planète et la durabilité des ressources naturelles, mais aussi pour l’éducation et l’épanouissement des jeunes. Elle ne se limite donc pas à la simple acquisition des différents savoirs nécessaires à l’adoption des comportements responsables et à la participation active dans la préservation et la résolution des problèmes de l’environnement», a-t-il conclut.

Il est à noter que plusieurs activités ludiques visant à sensibiliser les écoliers à la protection de l'environnement et de la biodiversité ont ponctué cette journée de sensibilisation.

