Saison estivale : Caravane touristique au profit de 2.000 jeunes d’Alger

Deux mille jeunes issus des différentes communes de la capitale prendront le départ, lundi prochain, à destination de 17 wilayas côtières du pays. Ils ne se déplacent pas uniquement pour se reposer ou faire la fête, mais souhaitent faire des découvertes, aller à la rencontre de nouvelles cultures, se sentant bien souvent concernés par les questions de développement durable.

Le tourisme des jeunes est un segment de marché important tant quantitatifs que qualitatifs; un secteur important qui engendre des bénéfices également pour l’économie locale et nationale. Donc il faut le prendre en compte aujourd’hui dans le développement de nos actions et voir ceci comme un investissement significatif pour demain.

Avec la première caravane touristique pour jeunes initiée par la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger au titre de la saison estivale 2019, il s’agit de développer le tourisme «responsable» ; une tendance qui séduit les jeunes, qui sont plus de 80 % à se sentir «assez» voire

«très» concernés par le développement durable. D’ailleurs,

1 jeune sur 3 s’est déjà engagé en comme bénévole dans une organisation humanitaire ou environnementale. Bien que ses avantages soient différents de ceux du tourisme classique, le tourisme des jeunes a un avenir prometteur. En début de la saison estivale deux mille jeunes issus des différentes communes de la capitale prendront le départ, lundi prochain, à destination de 17 wilayas côtières dun pays, a-t-on appris jeudi d'une source de la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, Mohamed Saad Amine, chef de service du mouvement associatif à la Direction de la Jeunesse et des Sports a indiqué que la première caravane touristique au profit de 2000 jeunes d'Alger au titre de la saison estivale 2019 sera lancée à destination de 17 wilayas côtières et intérieures. La caravane prendra le départ à 8h à partir du complexe olympique Mohamed-Boudiaf 5-Juillet à destination des wilayas de Annaba, El Tarf, Skikda, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipasa, Mostaganem, Oran, Aïn Temouchent, Tlemcen et Sidi Bel Abbes.

Agés entre 18 et 35 ans, les participants à cette caravane représentent 45 établissements de jeunes, 12 ligues de la jeunesse et 20 associations locales. 75 bus ont été mobilisés au profit des groupes participant à cette caravane, qui passeront 5 jours dans chaque wilaya, selon la même source.

L'organisation de telles initiatives a pour principal objectif de faire connaître les régions touristiques et historiques du pays et ancrer l'esprit de citoyenneté chez les jeunes ainsi que la culture du vivre ensemble en paix, ajoute-t-on de même source. Cette initiative permettra aux jeunes de "découvrir le patrimoine matériel et immatériel" que recèlent les régions de l'Algérie profonde et d'échanger les idées avec leurs pairs des autres wilayas, en attendant l'organisation d'initiatives similaires durant la saison estivale de cette année, selon le responsable.

Il s’agit aussi d’impliquer les jeunes dans le tourisme durable notamment au niveau des espaces protégés qui sont des lieux de découverte de la nature, d’éducation à l’environnement et de développement économique. Car le tourisme durable et l’écotourisme ne sont pas simplement des destinations de vacances, ce sont aussi des outils puissants de développement économique.

R. S.