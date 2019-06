Réhabilitation de la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel-Abbès : Pression des bénéficiaires pour accélérer les travaux

Les bénéficiaires de foncier dans le cadre de contrats de concession réclament l'accélération des travaux de réhabilitation de la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel-Abbès et son raccordement aux différents réseaux.

Les bénéficiaires, au nombre de 40, ont insisté sur la réhabilitation de cette zone industrielle qui s’étend sur une superficie de 60 hectares et son raccordement aux réseaux d’électricité et d'eau pour pouvoir entamer la concrétisation de leurs projets d’investissement. Un investisseur dans la fabrication de médicaments ayant bénéficié d’un terrain dans cette zone industrielle s'interroge sur le retard de l’opération de réhabilitation qui entrave la concrétisation de son projet d’investissement. Une demande a été adressée au wali, Ahmed Abdelhafid Saci, pour répondre aux préoccupations des bénéficiaires du foncier industriel et activer la réhabilitation de la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel-Abbès. A ce titre, le directeur de l’industrie de la wilaya, Abdelkader Mebarki, a affirmé que le ministère de tutelle a chargé une nouvelle entreprise de l’aménagement de la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel-Abbès après résiliation du contrat avec une première entreprise dont les travaux ont été suspendus pour des problèmes techniques. Une autre entreprise sera désignée pour la poursuite du travail et l’achèvement de l’opération d’aménagement de la nouvelle zone industrielle le plus tôt possible et mettre en place différents services à la disposition des investisseurs bénéficiaires de contrats de concession, a-t-on fait savoir.