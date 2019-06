Technologies de l’information et de la communication : Alger, capitale de la Cyber Sécurité

La 7e édition, l’African Cyber Security Summit se tiendra au Centre International des Conférences d’Alger (CIC), les 10 et 11 juin 2019. Le développement important qu’a connu, ces dernières années, les entreprises et administrations Africaines en particulier algériennes, les a incité a adoptés davantage le digital comme facteur concurrentiel formidable. Cette utilisation massive de ces nouvelles technologies a en conséquence exposé de facto les systèmes d’information de ces entreprises aux cyber-attaques.

Mehdi Zakaria, président de l’ACSS a déclaré qu’en 2020, 5,6 Milliard d’être humain seront connectés à travers 80 milliard d’appareils pour un volume de 44 trillions de giga-octets de données. 83% de la puissance de calcul des entreprises sera traitée dans le Cloud. La majorité écrasante des entreprises dans le monde aura subis au moins une cyber attaque ». Il a dira dans ce sens que «les banques, les industrie et les transports logistiques seront la cible privilégiée pour une perte financière globale équivalente à la moitié du PIB du continent africain». Et de poursuivre «les années se succèdent et sont marquées une nouvelle fois par la préparation des conflits cyber du futur. Face à la complexité de ces enjeux, il est plus que jamais nécessaire de s’organiser collectivement pour assurer la prospérité d’un cyberespace stable et de confiance». M. Zakaria, avait affirmé que «l’Algérie peut occuper une bonne place sur les plans africain et mondial en matière de cyber-sécurité ». Organisé sous le thème « Pour une Afrique digitale sécurisée par l’AASSI, l’association Algérienne de la sécurité des systèmes d’information, cet événement accueillera les principaux décideurs IT (DSI, RSSI) des principales institutions et entreprises Algériennes et Africaines de tous les secteurs. Cette importante rencontre qui va réunir plus de 400 participants constituera, sans nul doute, une opportunité « ad hoc » aux entreprises et institutions pour prendre connaissance de nouvelles technologies utilisées dans ce domaine, et de découvrir les nouvelles tendances et Best practice en matière de sécurité IT. Elle constituera également une occasion aux participants à assister aux conférences pour s’informer sur les aspects techniques, organisationnels et juridiques de la sécurité des «SI», des réseaux et d’échanger des expériences entre confrères ainsi que de rencontrer les principaux fournisseurs et discuter de projets et de bénéficier de conseils personnalisés d’experts du domaine. Dans un communiqué dont une copie nous été transmise, les organisateurs ont fait savoir que durant cette édition les participants et les invités vont découvrir en avant-première lors de la conférence d’ouverture du 10 juin 2019, la vision sur la protection des données présenté par Hervé Evonlah, manager North et French SpeakingAfrica, du leader mondial Veritas Technologies LLC - Sponsor Platinum de la 7e édition de l’Africa Cyber Security Summit. Différentes thématiques seront abordées lors de ce sommet telles que «Les tendances émergentes en matière de sécurité», «La protection des données personnelles , «l’Humain pour une cyber sécurité efficace», «Le numérique et la confiance», «Le Cloud et la sécurité des données», «Les enjeux d’un cyber espace stable et de confiance» «Les priorités Cyber Sécurité des entreprises», «Comptes à privilège, cible privilégiée des hackers», «Le management des vulnérabilités», «Anatomie d’une attaque ciblée».

M. A. Z.