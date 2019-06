Conjoncture : Priorité à l’organisation de l’économie

La problématique de l’économie algérienne réside dans le fait qu’«on n’a pas de stratégie en plus d’un niveau d’incompétence flagrant au niveau des hautes sphères». Un constat fait par un expert algérien et qui résume, si besoin est, les faiblesses et l’improvisation qui caractérisent le fonctionnement et la gestion de ce secteur vital en l’absence de management et de planification. L’Algérie qui est riche en ressources naturelles et, qui paradoxalement dépend essentiellement du pétrole et du gaz, n’a pas, en fait, su profiter de cet avantage majeur pour développer et diversifier son économie durablement. En conséquence, le repli des cours du baril a durement affecté nos équilibres financiers générant d’importants déficits commerciaux et budgétaires. Des déficits que les mesures d’urgence décidées par les autorités n’ont pas réussi à amortir. Les dernières données révèlent que les réserves de change de l'Algérie se sont rétrécies à 79,88 milliards de dollars à fin décembre 2018. Une décroissance traduite, en premier lieu, par les difficultés à contenir les flux des importations malgré toutes les initiatives visant à les réduire. Cette pression continue sur les ressources externes du pays en l’absence d’alternatives inquiète les experts qui appellent à des réformes effectives urgentes, tout en agissant sur le niveau général des importations de biens et services. Aujourd’hui, le pétrole représente encore 98% des exportations du pays, demeure le principal pourvoyeur de taxes et d’impôts, et contribue à hauteur de 50 % à la richesse nationale, selon la Banque mondiale (2017). Dans la structure économique actuelle, les subventions de l’Etat coûtent un peu plus de 13% du PIB, soit des dépenses équivalentes à 14 milliards de dollars/an alors que, le déficit public en pourcentage du PIB reste très élevé à 10% bien que ce taux soit réduit depuis 2013, indiquent certaines sources. Le poids excessif du secteur public qui pèse très lourd sur le budget de l’Etat est également évoqué comme élément à revoir dans le sillage des réformes à entrevoir. Aussi, la situation en termes d’équilibres extérieurs est peu rassurante en plus des déficits, public et commercial qui risquent de se creuser du fait des tensions sur nos réserves de change. Des déficits qui augurent de risques majeurs à l’avenir si rien n’est fait, avertissent les experts. Toutefois, l’Algérie dispose encore de marges de manœuvres, rassurent-ils. Mais, doit-on retenir, «une transition économique forte» exige «une transition politique réussie», insistent encore ces experts. Cependant, la bataille est loin de se limiter à la diversification de l’économie, car elle doit être menée sur plusieurs fronts, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les transferts illicites de capitaux, les détournements des deniers publics et les pratiques bureaucratiques. Par conséquent, il faut passer rapidement à une organisation de l’économie, suggèrent les experts. Dans cette optique, la priorité du futur président de la République devra aller à l’organisation de l’Etat de manière à lui donner l’efficacité qui lui permettra de gérer l’économie du pays, dira dans ce sens l’expert Abdelhak Lamiri.

D. Akila