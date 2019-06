solidarité : ryad mahrez auprès des personnes âgées

La star de Manchester City et de l’équipe nationale, Ryad Mahrez était l’hôte de la Radieuse, dimanche, à Oran où il a visité le centre des personnes âgées accompagné du président de la Radieuse, Chafi Kadi et de Hansal, Meçabih, Foussi et Benchiha. Le capitaine de l’équipe nationale n’a pu cacher son émotion devant ces personnes abandonnées avec lesquelles il s’est entretenu. La vedette de Manchester City a profité de l’occasion pour lancer un message à leurs enfants afin qu’ils récupèrent leurs parents pour leur offrir la chaleur du foyer familial. «Je ne sais pas comment un fils peut passer les fêtes de l’Aïd avec sa femme et ses enfants sans se soucier de ses parents qu’il a abandonné dans ce centre». Ryad Mahrez et la délégation de la Radieuse n’ont pas manqué de remercier les staffs administratif et médical pour la bonne prise en charge des pensionnaires du centre. Le deuxième point a été la visite du centre d’El Hassi, où la vedette a rencontré les enfants cancéreux. Devant ces visages innocents atteints de la terrible maladie, Ryad Mahrez n’a pu cacher ses larmes. Il a serré les mains des 50 enfants du centre, pris des photos et distribué des cadeaux. Le président de la Radieuse a également offert une aide financière au centre et un hommage a été rendu un aux médecins qui s’occupent très bien de ces enfants ainsi qu’au staff administratif.

Le troisième point de la visite a été la rencontre au mini complexe sportif de proximité Reguig Abdelkader de Maraval, où Ryad Mahrez a honoré les minimes champions du tournoi «Ramadan Foot» et remis la coupe, les médailles et les cadeaux à ces footballeurs en herbe qui rêvent tous de faire une carrière comme celle de Ryad Mahrez.

Ce dernier leur a lancé un:»Travaillez avec sérieux et suivez les conseils de vos éducateurs et surtout ceux de vos parents».

La Radieuse n’a pas manqué d’honorer Ryad Mahrez fierté de l’Algérie et du football arabe.

A la fin de sa visite, Ryad Mahrez a remercié la Radieuse pour son chaleureux accueil et lui a souhaité beaucoup de réussite et de succès dans ses efforts pour le sport et la jeunesse .