Mascara : sécurisation des examens de cycle moyen

A l’occasion des examens de fin de l’année scolaire 2019 de cycle moyen prévus le 9 juin 2019, et dans le souci de garantir la sécurité des élèves et leur procureur l’atmosphère adéquate, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont mis en place un plan de sécurité à travers tout le territoire de compétence comprenant 59 centres d’examens, en déployant un dispositif de sécurité composé de moyens humains et matériels importants avec la mobilisation de plus de 1.300 policiers pour garantir un déploiement et une couverture sécuritaire efficace. Les principaux axes de ce plan consistent en l’affectation d’un nombre d’éléments de la police aux centres d’examen pour assurer la sécurité des élèves aux heures d’entrée et sortie des centres, en intensifiant les patrouilles pédestres et mobile aux alentours et interdire le stationnement des véhicules, ainsi que la lutte contre les différentes formes de tapage et d’excès de vitesses, des comportements d’automobilistes et motocyclistes. A ceci s’ajoutent des mesures ordinaires consistant en le renforcement des patrouilles de sécurité à travers les rues de la villes et des opérations de contrôle au niveau des barrages fixes au niveau des accès de la wilaya, ou mobiles pour procéder au contrôle des véhicules et personnes suspectes. Les services de la sûreté de wilaya lance ainsi un appel aux usagers de la route pour se conformer aux règles du code, notamment celles relatives à la vitesse légale dans le tissu urbain et devant les établissements éducatifs en vue d’assurer la sécurité des élèves contre ces accidents qui peuvent nuire tant à leur intégrité physique qu’à leur parcours scolaire.