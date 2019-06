Visite aux retraités de police

A l’occasion de l’Aid El Fitr, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont entamé une série de visites de solidarité au profit des retraités de police. Ces visites sont menées par des cadres relevant du service de wilaya de la Santé, de l’Action sociale et des Sports, ainsi que du Bureau de Communication et des Relations publiques et un représentant des retraités de police. En effet, les cadres de la police ont rendu visite à un nombre de retraités du corps de la police de la ville de Mascara, et particulièrement la catégorie des malades, durant laquelle visites et cadeaux symboliques leur ont été remis. Les services des sûretés de daïras ont, pour leur part, organisé des visites similaires à travers leurs secteurs de compétence, afin de prendre connaissance de leur état de santé dans un geste de solidarité, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement.

L’organisation de telles visites vient confirmer le souci de la Direction générale de la sûreté nationale de renforcer l’aspect social de ses fonctionnaires, en reconnaissance de leurs efforts fournis durant leurs carrières professionnelles et leurs sacrifices au service du corps de la sûreté nationale et de la sécurité du citoyen.

A. Ghomchi