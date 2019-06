Khenchela : 4 tonnes de produits alimentaires saisies

Une quantité de plus de 4 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisie au cours des 25 premiers jours du mois de Ramadhan, a-t-on appris du directeur du commerce, Djamel Hamzaoui.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle visant à préserver la santé du consommateur durant le mois de Ramadhan, les éléments de la brigade chargée de cette opération ont saisi 4 tonnes de produits alimentaires, dont des denrées avariées, des aliments impropres à la consommation ou exposés dans des conditions non-conformes aux règles sanitaires, a indiqué à l’APS M. Hamzaoui. 6 locaux commerciaux ont été proposés à la fermeture administrative par les commissions de contrôle relevant de la Direction du commerce pour infractions au code du commerce, a révélé le même responsable, soulignant que la valeur des saisies a été évaluée à 7 millions de dinars.

Dix-huit brigades de contrôle des pratiques commerciales et de répression de la fraude ont été mobilisées à travers les 21 communes de la wilaya au cours de ce mois béni, a assuré M. Hamzaoui qui a fait état de l’élaboration, durant la même période, de 144 procès verbaux et dont les auteurs ont été traduits en justice pour diverses infractions.

La Direction du commerce de la wilaya de Khenchela a effectué plus de 1.100 interventions de contrôle durant les 25 premiers jours du mois de ramadan qui se sont soldées par la saisie des marchandises d’une valeur de 11 millions de dinars pour activités illicites et non facturation, outre le prélèvement de 28 échantillons alimentaires pour effectuer des analyses physicochimiques et microbiologiques dans le cadre des démarches préventives de la protection des consommateurs.

Par ailleurs, un plan spécial a été élaboré en vue d’assurer la permanence des commerçants durant l’Aïd-el-Fitr et, ce à travers la mobilisation de brigades de contrôle durant les deux jours de cette fête, a fait savoir la même source.

Quelque 619 commerces (boulangerie, alimentations générales, magasins de fruits et légumes restaurants, cafés, entre autres), seront réquisitionnés à travers les différentes communes de la wilaya, a précisé la même source.

En vue d’assurer le déroulement de la permanence dans de bonnes conditions, 31 agents de contrôle, plusieurs services d’inspection et 16 cadres de la Direction du commerce seront à pied d’œuvre pour veiller à l’adhésion des commerçants et à l’approvisionnement de la population durant cette fête religieuse.

A noter que la Direction du commerce de Khenchela poursuit sa campagne de sensibilisation au profit des citoyens sur l’importance de la vérification des règles de conformité et des conditions de conservation et d’exposition des produits et marchandises.