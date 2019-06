Guelma : Greffage de 28 périmètres d’oliviers sauvages

28 périmètres ont été délimités à travers les zones forestières de 16 communes de la wilaya de Guelma pour l’opération de greffage des oliviers sauvages, a indiqué jeudi le conservateur de wilaya des forêts, Boubakr Ouadi. Ces périmètres s’étendent sur une superficie globale de 997 hectares de vergers oléicoles non exploités, dont le greffage permettra de les intégrer à l’économie nationale au travers du programme de la forêt productrice, a-t-il indiqué à l’APS. Cette opération est déjà en cours, en coordination entre les services de la Conservation des forêts et du cadastre, pour élaborer la fiche technique du projet et délimiter avec précision les périmètres concernés, a-t-on relevé, soulignant que le projet sera à terme soumis à la commission nationale chargée de ce dossier au niveau de la Direction générale des forêts (DGF). La Conservation des forêts a proposé d’intégrer cette initiative devant favoriser la création de 100 micro-entreprises au projet Tawdif-2 consacré aux emplois verts du Bureau international du travail (BIT) lors d’une rencontre sur ce projet tenue en janvier dernier à Guelma à l’initiative du BIT. Selon cette proposition, l’exploitation de ces périmètres sera accordée aux jeunes désirant créer des micro-entreprises dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi et une superficie moyenne de 5 à 6 hectares sera réservée pour chaque jeune.