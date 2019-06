Tiaret : 154 cas de brucellose en 5 mois

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tiaret a enregistré 154 cas de brucellose chez l’homme depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris auprès des services de cette structure. Ces 154 cas de brucellose ont été enregistrés depuis début 2019 dans 25 communes de la wilaya de Tiaret par suite de la consommation de produits laitiers et dérivés non pasteurisés. Le plus grand nombre de cas a été enregistré dans la daira de Ksar Chellala (54 cas) dont 29 à Zemala Emir Abdelkader, suivie de la daira de Frenda (25 cas), d’Aïn Dheb (8), Medrissa (7) et Tiaret (6). Les autres communes comptent entre 1 et 4 cas. La durée de traitement de chaque cas est de 45 jours à la charge de la Direction du secteur, a-t-on fait savoir, signalant 54 cas enregistrés au mois de mai qui sont encore sous traitement. L’inspection de la wilaya de Tiaret a ouvert une enquête épidémiologique suite à ces cas de brucellose chez l’homme depuis janvier dernier en prenant des échantillons du sang de 17 bovins, quatre caprins et deux ovins qui ont des effets de la maladie à travers six exploitations et en les envoyant au laboratoire régional vétérinaire de Mostaganem pour analyses. Les résultats des analyses se sont révélées positives à 100 % chez les caprins dans deux exploitations à Zemala. La deuxième étape de cette opération a donné lieu à des prélèvements, la semaine dernière, d’échantillons de sang de quatre têtes bovines, de cinq têtes caprines et les résultats ne sont pas encore révélés. La vaccination contre la brucellose a été menée par l’inspection vétérinaire de la wilaya de 2006 à 2017. Chaque petit ruminant est concerné par la vaccination contre cette maladie. Les têtes bovines atteintes ont fait l’objet d’abattage sanitaire contre une indemnisation à l’éleveur. Les services sanitaires et vétérinaires ont mis en garde contre la consommation du lait naturel sans le bouillir. A noter que la wilaya enregistre le phénomène de vente du lait et dérivés sur les abords des routes ce qui rend difficile l’opération de détermination de la source de la maladie.