Fièvre aphteuse : Limiter la propagation

Quelque 550 éleveurs de la wilaya de Tlemcen seront indemnisés des pertes causées par la fièvre aphteuse ayant touché des têtes ovines et caprines en décembre dernier, a-t-on appris auprès de la Direction locale des services agricoles. Les éleveurs concernés par l’opération d’indemnisation ont déposé des dossiers auprès des services compétents.

Ces dossiers ont été approuvés avec à l’appui des procès-verbaux confirmant les cas de pertes du bétail à cause de la fièvre aphteuse, a indiqué l’inspecteur principal vétérinaire, Daheur Djamel. Le montant global d’indemnisation est estimé à plus de 29 millions DA, a-t-il dit, précisant que l’opération sera lancée dans les prochains jours. Les ovins et caprins âgés de moins de 3 mois seront indemnisés à raison de 1.000 DA par tête, 10.000 DA par tête de bétail âgé de 3 à 10 mois et 20.000 DA pour ceux âgés de 11 à 18 mois et enfin 30.000 DA pour le bétail de plus de 18 mois, a-t-il détaillé.

La fièvre aphteuse a causé la perte de 11.674 têtes ovines et caprines, entre décembre et février derniers, a estimé M. Daheur. Pour enrayer cette zoonose, quelque 26.400 doses de vaccins ont été mises à la disposition des services concernés entre février et mai derniers, ce qui a permis la vaccination de 26.029 têtes ovines et caprines. Durant la même période, 360.000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants ont été distribuées permettant la vaccination de 264.107 têtes de petits ruminants. 94 vétérinaires ont assuré les campagnes de vaccination. Les deux zoonoses (la fièvre aphteuse et la peste de petits ruminants) ont été maîtrisées après que l’opération de vaccination eut touché 387 communes, a tenu à rassurer Daheur Djamel, ajoutant que l’opération de vaccination se poursuit jusqu’à fin juin. Par ailleurs, 19.244 bovins ont été vaccinés, entre mars et mai derniers, contre la fièvre aphteuse et 5.404 têtes contre la rage touchant les bovins.

Par ailleurs, un nouveau foyer de fièvre aphteuse après la découverte de trois cas de cette pathologie a été signalé lundi dernier dans la commune de Sidi Khelifa (sud de Mila), a-t-on appris du directeur des services agricoles, Messaoud Bendridi.

Ce responsable a indiqué à l’APS que ce nouveau foyer de cette zoonose circonscrit dans la région de d’«Ouled El Kaim», dans la commune de Sidi Khelifa, a été confirmé par les services vétérinaires qui ont tout de suite pris les mesures nécessaires pour contenir la maladie et éviter sa propagation. Soulignant qu’il s’agit des seuls cas signalés dans la wilaya de Mila, le directeur des services agricoles a imputé l’apparition de cette maladie aux éleveurs récalcitrants pour faire vacciner leur cheptel contre les maladies. Bendridi a par ailleurs assuré que ses services sont actuellement à pied d’œuvre pour protéger l’ensemble du cheptel de la région et circonscrire cette maladie, procédant notamment à une campagne de vaccination ayant bénéficié jusqu’alors à 1.541 têtes à travers la commune de Sidi Khelifa et la localité voisine d’Aïn Tine.

La même source a également fait savoir que pas moins de 15.446 têtes bovines, apparentant à 1.062 éleveurs, ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse sur l’ensemble de la wilaya.

Concernant la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, le directeur des services agricoles a fait état de la vaccination de 92.262 ovins et caprins, affirmant que cette campagne se poursuit pour cibler l’intégralité du cheptel de la wilaya. M. Bendridi a, à ce sujet, fait savoir que plus de 80 vétérinaires sont mobilisés pour la réussite de cette campagne affirmant que la quantité de vaccins dont dispose la DSA est suffisante pour assurer une couverture sanitaire globale du cheptel de la wilaya.

À Tindouf, plus de 50 cas de fièvre aphteuse ont été recensés depuis le début de l’année en cours dans la wilaya de Tindouf, et toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, a-t-on appris la semaine dernière, de l’inspection vétérinaire de la wilaya. Ce nombre de cas décelés suite aux opérations de contrôle vétérinaire ayant ciblé les bestiaux de la wilaya de Tindouf, ont été signalés parmi le cheptel (caprins) dans la commune d’Oum-Laâssel (170 km nord de Tindouf), ayant contracté la contagion d’autres têtes malades acquises des wilayas voisines dans le cadre du soutien des petits éleveurs, a fait savoir l’inspecteur vétérinaire, Youcef Mekbal.

Pour circonscrire cette zoonose et épargner la contamination du cheptel, les services concernés ont instruit les éleveurs de procéder à l’abattage des cas malades, toutefois, ces derniers ont rejeté la décision, en dépit des campagnes de sensibilisation, a-t-il expliqué. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés par l’inspection pour circonscrire les foyers de la maladie, notamment au niveau des zones enclavées et frontalières, selon ce responsable, appelant à la nécessaire implication des instances et associations dans le but d’assurer le contrôle efficace de la santé animale dans la région.

Des réunions de coordination en présence des éleveurs ont été tenues pour examiner la prédilection et la localisation des troupeaux, les voies d’organisation des campagnes de vaccination, la prise des mesures préventives au niveau des bandes frontalières pour la protection de la santé animale, ainsi que la mobilisation d’une brigade mixte en coordination avec les réfugiés sahraouis pour la vaccination de la richesse animale, a-t-on signalé.