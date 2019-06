Constantine : Extension de la ligne de Tramway

Le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a procédé lundi dernier, à l’inauguration de la première tranche de l’extension du tramway de Constantine vers Ali-Mendjeli, pôle urbain situé à une vingtaine de kilomètres de la commune du chef-lieu. C’est vers les coups de 10 heures que la délégation officielle, comprenant l’inspecteur général du ministère des Travaux publics et des Transports, Boubekeur Aït Abdellah, et les représentants des autorités locales, et accompagnée par les journalistes conviés à couvrir l’évènement, a pris place dans la rame, destination la nouvelle ville, trajet qui a duré moins d’une demi-heure, et qui, selon les déclarations des cadres de la société d’exploitation des tramways (Setram), ne devrait pas dépasser, avec les arrêts, les 40 minutes, ce qui représente un gain de temps appréciable pour les usagers, vu que c’est généralement le temps qu’ils mettent à se rendre au centre-ville de Constantine, cela sans compter les ralentissements inhérents au dense trafic constaté à certaines heures de la journée, voire, pour ceux qui utilisent leur propre véhicule, le temps nécessaire pour trouver une place de stationnement, ce qui relève bien souvent de la gageure. Sur place, le chef de l’exécutif a inspecté la station multimodale située à proximité du terminus provisoire Kadri Brahim. Constituant un pôle d’échanges pour les voyageurs, ceux-ci pourront facilement joindre les différentes unités de voisinage par le biais de bus ou de taxis. Il s’est également rendu sur le chantier de la trémie de l’entrée d’Ali-Mendjeli dont seule une partie a été ouverte à la circulation en mars dernier, et laquelle devra être réceptionnée dans les prochaines semaines. Pour rappel, ladite tranche, s’étendant sur 3,6 km de rail, comprend cinq stations : El Aïfour, Salah Boubnider et 19 Mars 1956, lesquelles sont placées de part et d’autre de la ville universitaire Constantine 3, 8 Mai-1945 et Kadri Brahim. Ainsi, le linéaire global a été porté à 15,1 km, et le nombre total de stations à 14, et ce en attendant l’achèvement des travaux de la deuxième tranche, qui reliera la station Kadri Brahim à l’université Abdelhamid Mehri-Constantine 2, située dans l’UV 17. La Setram a, par ailleurs, décidé de maintenir le tarif unique des tickets (40 DA), afin de permettre aux citoyens, notamment les étudiants, de se déplacer entre les deux villes dans des conditions idéales.

Le transport a été gratuit par tramway durant le jour de l’Aïd, a indiqué le directeur d’exploitation de la société gestionnaire de ce moyen de transport (Setram), Rafik Ayad. L’initiative vise à célébrer avec les citoyens l’Aïd El Fitr et la mise en service de la ligne d’extension du tramway.

Issam B.