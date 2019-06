Finale de Coupe d’Algérie, CRB-JSMB samedi à Blida : Une finale inédite ouverte à tous les pronostics

Le CR Belouizdad et la JSM Béjaïa se disputeront, samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h), le trophée de la 55e édition de la Coupe d'Algérie de football, dans une finale inédite et ouverte à tous les pronostics, à l'issue de laquelle le vainqueur succédera à l'USM Bel-Abbès au palmarès de l'épreuve populaire.

Le CRB abordera sa 11e finale avec l'espoir de décrocher son 8e trophée, après ceux remportés en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009 et 2017, alors que la JSMB jouera tout simplement sa 2e finale de son histoire après celle de 2008 qu'elle avait remportée aux dépens du WA Tlemcen aux tirs au but. Menés par l'expérimenté Abdelkader Amrani, les Algérois auront à cœur de se réconcilier avec une épreuve qui leur a procuré tant de joie par le passé, mais cela passera par un succès face aux Béjaouis qui veulent sauver leur saison après avoir échoué à accéder en Ligue 1. Les Belouizdadis, qui se sont battus tout au long de l'exercice footballistique pour assurer leur maintien, sont plus que jamais déterminés à aller chercher cette 8e couronne vu l'état d'esprit des joueurs, dirigeants et staff technique, sortis d'une rude saison pleine de rebondissements et de suspense. De l'avis des techniciens, les Rouge et Blanc ont des atouts à faire valoir, avec notamment un groupe composé de joueurs d'expérience, à l'image d'Amir Sayoud, Sofiane Bouchar et le gardien Si Mohamed Cédric, tous absents lors de la dernière finale du Chabab en 2017. De son côté, la JSMB n'a pas eu la réussite escomptée pour accéder en Ligue 2, ce qui a constitué une déception pour cette équipe qui ne compte qu'un seul trophée à son palmarès. Personne ne s'attendait à voir la formation béjaouie à ce stade de la compétition. Mais tous s'accordent à dire qu'au final, l'équipe de Moez Bouakaz a montré de grandes qualités dans la compétition de Dame-Coupe. Ayant réussi à écarter le Paradou AC en quarts de finale, la JSMB a arraché son billet pour la finale en évinçant du dernier carré l'octuple vainqueur de la coupe, en l'occurrence l'ES Sétif. Toutefois, les capés du Suisso-Tunisien Bouakaz aborderont cette finale en étant diminués physiquement, eux qui sont sans compétition depuis plus d'un mois après la fin du championnat de Ligue 2. D'ailleurs, le staff technique, qui a trouvé bien du mal à préparer son team pour une rencontre aussi capitale, vient de perdre Maâmar Youcef, l'un de ses joueurs clés, sur blessure.

Les dirigeants bougiotes ont jugé utile de programmer deux stages de préparation à Ben-Aknoun (Alger) pour apporter les correctifs qui s'imposent et mobiliser leurs joueurs. Toutefois, ils n'ont réussi à dénicher qu'un seul match amical pour l'équipe, perdu face à la sélection militaire (1-0), faute de sparring-partner. Samedi, les gars de «Yemma Gouraya» tenteront de rééditer l'exploit de 2008 sur cette même pelouse du stade de Blida face à l'un des spécialistes de l'épreuve qui, lui, vise un huitième sacre pour rejoindre l'USM Alger, l'ES Sétif et le MC Alger en tête du palmarès de Dame-Coupe. La finale de la 55e édition de Coupe d'Algérie sera dirigée par l'arbitre international algérien Mohamed Saïdi, assisté des deux juges de touche Abbès Akram Zerhouni et Mohamed Serradj. Le quatrième arbitre étant Rafik Achouri.

-----------------------------

Le Chabab pour terminer la saison en beauté

Après avoir réussi à arracher un maintien inespéré en Ligue 1, le CR Belouizdad tentera de terminer la saison en apothéose en soulevant le 8e trophée de son histoire. Le défi est difficile, mais réalisable pour une équipe du Chabab qui a effectué un parcours de champion, lors de la seconde partie de la saison, ce qui lui a permis de se maintenir parmi l'élite, elle qui avait bouclé la phase aller avec 10 petits points seulement. Le club phare de Laâquiba a engrangé, durant la phase retour, la bagatelle de 28 points sur 45 possibles, terminant l'exercice à la 8e place. Le CRB, dont c'est la 11e finale de son histoire, s`est qualifié au dernier stade de la compétition aux dépens du CS Constantine (aller : 0-1, retour : 2-0 a.p), alors que la JSMB a passé l`écueil de l'ES Sétif (aller : 2-1, retour : 0-1). Sous la houlette de l'entraîneur Abdelkader Amrani, le CRB s'est complètement métamorphosé, parvenant à donner des sueurs froides à des formations plus huppées. L'apport d'Amrani à l'édifice a été précieux, lui qui a déjà brandi le trophée tant désiré par le passé à trois reprises : en 1998 (WA Tlemcen), en 2005 (ASO Chlef) et en 2015 (MO Béjaïa). Le natif de Tlemcen (63 ans), aguerri pour ce genre de rendez-vous, sera certainement l'atout N.1 pour le CRB, qui va bénéficier des faveurs des pronostics face à une équipe de la JSMB inactive depuis le 4 mai dernier. Outre l'enjeu de terminer la saison sur une bonne note, le Chabab sera devant un enjeu aussi important, celui de rejoindre le MC Alger, l'ES Sétif et l'USM Alger en tête du classement des clubs les plus titrés dans cette épreuve avec 8 Coupes chacun.

Les Rouge et Blanc, qui seront soutenus par leur large public, aspirent à décrocher leur 8e Coupe d'Algérie après avoir remporté les éditions de 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009 et 2017. Concernant la préparation, la direction du club a décidé de programmer un stage à Blida. Les coéquipiers du maître à jouer Amir Sayoud devraient prendre leurs quartiers à l'hôtel des Roses. Sur le plan de l'effectif, le staff technique pourra disposer de l'ensemble de ses joueurs, dont l'attaquant nigérien Soumana Boubacar, remis d'une blessure au genou. Amrani aura ainsi l'embarras du choix pour aligner un onze compétitif et surtout redoutable, de quoi espérer reconquérir Dame Coupe et mettre la cerise sur le gâteau d'une saison pas comme les autres, entamée par un forfait à domicile, suivi d'une défalcation de trois points et bouclée peut-être par un sacre.

-----------------------------

La JSM Béjaïa, décidée à remporter un deuxième trophée

La JSM Béjaïa espère ajouter une deuxième Coupe d'Algérie de football à son palmarès, après celle remportée en 2008, en dominant le CR Belouizdad lors de la finale de la 55e édition, samedi (17h) au stade Mustapha-Tchaker de Blida. En effet, le fait d'être appelée à défier un club de l'élite alors qu'elle évolue en Ligue 2 n'a gâché en rien la volonté de la JSMB de réussir cet exploit et d'offrir le prestigieux trophée de Dame Coupe à ses supporters, ce qui constituerait une bonne consolation pour ses derniers, après l'échec de la remontée en Ligue 1 qui a finalement souri à l'US Biskra, au NC Magra et à l'ASO Chlef. Certes, le club de «Yemma Gouraya» est sans compétition depuis plus d'un mois, car n'ayant plus disputé le moindre match officiel depuis la fin du championnat de Ligue 2, achevé le 4 mai dernier, mais cette situation n'a altéré en rien sa détermination à réussir un grand match, lors de cette finale et de l'emporter.

D'ailleurs, sans complexe aucun, les protégés du coach suisso-tunisien Moez Bouakaz se sont donné autant de chances que leur adversaire belouizdadi, en assurant que «ce sera du 50 - 50» et que la différence devrait se faire sur des détails. Une confiance en soi qui s'explique par le fait que la JSMB a déjà réussi à sortir trois clubs de l'élite pour atteindre le stade final de cette compétition, à savoir l'AS Aïn-M'lila en 16e de finale, puis le Paradou AC en quart et enfin l'Entente de Sétif dans le dernier carré. Ainsi, et sur sa lancée, la JSMB espère aller au bout, surtout que mis à part le forfait du défenseur Maâmar Youcef, blessé, elle bénéficiera de la disponibilité de tout le restant de l'effectif. Le manque de fraîcheur physique, hantise de Bouakaz A l'entame de la saison, le principal objectif pour la JSMB était de terminer parmi les trois premiers en championnat pour assurer son retour en Ligue 1 qu'elle avait quittée en 2014. Mais malgré de bons débuts, le club a terminé son parcours à une modeste 9e place (38 pts), causant, par la même occasion, une profonde déception chez les supporters.

Cette finale de Coupe d'Algérie semble donc tomber à point nommé pour rectifier le tir et procurer enfin de la joie à ses fans. Ces derniers ont d'ailleurs commencé à préparer ce rendez-vous depuis plusieurs jours déjà, notamment en confectionnant de nouveaux drapeaux et tifos par lesquels ils espèrent égayer les gradins du stade Tchaker. Il est utile cependant de signaler qu'avant cette accalmie, la JSMB était passée par des moments très difficiles, à cause de la crise financière qui avait conduit le président Belkacem Houassi à démissionner, avant de revenir sur sa décision. Mais les choses ont fini par rentrer dans l'ordre après le renflouement des caisses du club et la régularisation, dans la foulée, de la situation financière des joueurs. Au milieu de toutes ces conditions favorables, le manque de fraîcheur physique semble être la seule source d'inquiétude pour le coach Bouakaz, dont l'équipe n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le 4 mai dernier.

La JSMB a certes bénéficié de deux stages à Ben-Aknoun (Alger), au cours desquels elle a disputé un match amical contre la sélection nationale militaire (défaite 1-0), mais l'entraîneur béjaoui a considéré que cette préparation reste «moindre» par rapport à celle du CR Belouizdad, resté actif jusqu'à il y a une dizaine de jours. Un éventuel sacre permettrait à Bouakaz de devenir le deuxième entraîneur étranger à remporter la Coupe d'Algérie lors des deux dernières années, après le Marocain Badou Zaki, vainqueur en 2017 avec le CRB.

-----------------------------

Amrouche (CRB) : «éviter de mettre une pression inutile sur les joueurs»

L'entraîneur-adjoint du CR Belouizdad, Lotfi Amrouche, a relevé la nécessité d'éviter de mettre «une pression inutile» sur les épaules des joueurs, affichant son ambition personnelle de soulever le trophée trois ans après le sacre avec le MC Alger. «Nous venons de terminer une saison très difficile au cours de laquelle les joueurs ont été soumis à une pression terrible pour maintenir l'équipe en Ligue 1, donc j'estime que ce serait inutile de soumettre les joueurs au même régime pour cette finale. Les deux équipes vont partir à chances égales», a affirmé à l'APS Amrouche.

Le CRB, dont c'est la 11e finale de son histoire pour 7 trophées remportés, s’est qualifié au dernier stade de la compétition aux dépens du CS Constantine (aller : 0-1, retour: 2-0 a.p) alors que la JSMB, qui a échoué à accéder en Ligue 1, a passé l’écueil de l'ES Sétif (aller : 2-1, retour : 0-1).

«J'ai déjà brandi le trophée en 2016, alors que j'étais sur le banc du MCA (finale face au NA Husseïn-Dey : 1-0, ndlr). Mon souhait le plus cher est de rééditer le coup cette année, ce serait fabuleux, d'autant que je suis au début de ma carrière», a ajouté le technicien de 41 ans.

Evoquant son adversaire, Amrouche s'est montré prudent, ne tarissant pas d'éloges sur une équipe béjaouie qui a écarté de son passage deux autres clubs de Ligue 1, en l'occurrence l'AS Aïn-M'lila (1/16 de finale) et le Paradou AC (1/4 de finale). «Si la JSMB est en finale aujourd'hui c'est qu'elle le mérite forcément. Elle va certainement tenter de sauver sa saison après son échec à retrouver l'élite. Pour notre part, en tant que staff technique, nous allons bien étudier le système de jeu de cette équipe, mais je suis persuadé que cette finale sera très difficile».

Avant d'enchaîner : «Je ne peux pas dévoiler les cartes du CRB, mais une chose est sûre, les joueurs vont se donner à fond pour terminer cette saison difficile en apothéose et offrir au club une 8e coupe à son palmarès. Nous devons rester sur cette dynamique de bons résultats et réaliser un match plein». Enfin, le n°2 du staff technique de la formation de Laâqiba a regretté la domiciliation de cette finale à Blida, «alors que son lieu historique a été toujours le stade du 5-Juillet». Rappelons que la dernière finale du CRB remonte à 2017, remportée au 5-Juillet aux dépens de l'ES Sétif grâce à un but de Sid-ali Yahia-Chérif en prolongation.

-----------------------------

Houassi (JSM Béjaïa) : «j’espère que nous serons à la hauteur»

Le président de la JSM Béjaïa, Belkacem Houassi, s'est plaint de la programmation tardive de la finale de Coupe d'Algérie contre le CR Belouizdad, au stade Mustapha-Tchaker (Blida) et le manque de compétition qui réduisent les chances de voir ses protégés brandir le trophée de la saison 2018-2019. «La programmation tardive de la finale, le choix du stade et notre ratio de billets ont faussé nos calculs en prévision de ce rendez-vous. Nous souhaitons en finir rapidement avec cette finale pour conclure une longue et harassante saison», a déclaré Houassi à l'APS, ajoutant que son équipe «ne sera pas prête le jour J vu qu'elle n'a plus disputé de match officiel depuis la fin du Championnat de Ligue 2 le 4 mai, soit il y a plus d'un mois». Cette programmation tardive de la finale de la Coupe d'Algérie a également influé négativement sur la préparation des protégés de Moez Bouakaz qui ont bouclé un stage d'une semaine au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben-Aknoun (Alger). «Les joueurs ont été libérés lundi afin de fêter l'Aïd el-Fitr avec leurs familles avant de reprendre la préparation avec un deuxième stage à Ben-Aknoun, mais franchement nous avons perdu la concentration nécessaire pour ce rendez-vous», a fait savoir le président de la JSMB. «Les joueurs ont eu du mal à reprendre le rythme de l'entraînement. La majorité d'entre eux avaient programmé des vacances et ont été contraints à les repousser. Malgré les difficultés, le staff technique fait le maximum pour motiver le groupe en prévision de cette finale», a-t-il ajouté. Selon Houassi, son groupe jouera ses cartes à fond pour remporter le trophée, même si le CR Belouizdad, dont le dernier match officiel remonte au 26 mai, aborde cette finale avec un moral au beau fixe après avoir assuré son maintien en Ligue 1. Après plusieurs jours de tergiversations, les hautes autorités et la Fédération algérienne de football ont programmé la finale de la Coupe d'Algérie pour le 8 juin à Blida. «Nous aurions préféré disputer cette finale au stade 5-Juillet (Alger) à une date avancée, mais les responsables en ont décidé autrement avec le choix du stade Tchaker et la mise en vente de seulement 11.000 billets pour chaque équipe au lieu des 13.000 convenus. Nous serons privés d'une partie de nos supporters pour cette finale», a regretté le jeune président béjaoui (37 ans). Pour conclure, il a exprimé le vœu de voir son équipe réaliser l'exploit de remporter le trophée pour la 2e fois de son histoire, après un parcours héroïque en coupe et une fin de saison compliquée en championnat : «La tradition veut que c'est Dame-Coupe qui choisit son vainqueur, j'espère que nous serons à la hauteur le jour J pour décrocher le trophée.»