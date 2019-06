Gendarmerie, Police et Protection civile : assurer la sécurité

A l’occasion des fêtes de l’Aid El Fitr, les services de sécurité ont mis en place un dispositif spécial sur l’ensemble du territoire national, comprenant une série de mesures pour renforcer la sécurité et la quiétude des citoyens.

Un communiqué, rendu public récemment par les services de la Gendarmerie nationale, souligne que ce dispositif a été adopté pour sécuriser les déplacements et la présence des citoyens dans les lieux publics, « notamment les mosquées, les cimetières, les espaces de loisirs» et qu’il intervient dans le cadre de «la continuité de l’application du dispositif mis en place durant le mois sacré de Ramadhan pour la protection des personnes et des biens». Il est également relevé que différentes unités de la Gendarmerie nationale sont mobilisées pour veiller à la continuité du service d'assistance, assurer une disponibilité permanente et garantir une intervention rapide en cas d’urgence. Le dispositif préventif a aussi été appliqué par les unités dans le territoire de compétence, chargées de multiplier et renforcer les patrouilles, les points de contrôle et de fouille à l’entrée des villes, des routes, des voies express et l’autoroute Est-Ouest ainsi que sur le réseau ferroviaire, afin d'assurer la fluidité de la circulation, notamment à la fin du mois sacré de Ramadhan, qui connaît une densité de circulation ainsi qu’un nombre élevé de voyageurs, entre les wilayas, selon les précisions de la même source. A noter, enfin, que le commandement de la Gendarmerie nationale rappelle aux citoyens le numéro vert ‘‘1055’’ qui demeure à leur disposition pour demander assistance et intervention, en cas de nécessité ainsi que le service «Tarik» (via le site web, l’application mobile et la page Facebook «Tariki») pour s’informer sur l’état des routes, parallèlement au site des préplaintes « https://ppgn.mdn.dz». La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a, elle aussi, et comme d’habitude, mis en place un dispositif de sécurité spécial pour les deux jours de l’Aïd el Fitr, au niveau de l'ensemble des wilayas du pays. Le dispositif comprend des mesures préventives nécessaires en cette occasion. Le communiqué de la DGSN –qui a été rendu public dimanche– met l’accent notamment sur le fait que ce dispositif porte sur la mobilisation d'une formation sécuritaire sur terrain, comportant des patrouilles fixes et mobiles, afin de garantir la sécurité au niveau des places publiques, principalement les lieux connaissant une forte affluence des citoyens, à l'image des mosquées, centres de loisirs et les différents centres et marchés. Parmi ces mesures figurent notamment le « renforcement de la régulation de la circulation routière par des éléments de police afin de garantir davantage de fluidité au niveau des routes principales et secondaires connaissant une intense circulation routière». Il a été procédé, dans ce cadre, au renforcement du groupement de police des transports répartis au niveau des stations de transport, en vue de sécuriser le transport des citoyens, notamment au niveau des stations de tramways et du métro d'Alger. Aussi et tout en appelant les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance dans leurs déplacements, la DGSN a rappelé le numéro vert ‘‘15-48’’ mis à la disposition des citoyens.

Il est à noter dans ce cadre qu’au niveau de la capitale, les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 9.000 policiers pour «assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens durant les jours de l'Aid el-Fitr et la régulation de la circulation routière», comme annoncé par ce même corps de sécurité via un communiqué. La même source précise que la couverture sécuritaire s’effectue notamment « à travers le déploiement au niveau des marchés, des mosquées, des cimetières, des lieux et places publics, des lieux de loisirs et des gares routières et ferroviaires, en sus des métro et tramway qui connaissent une forte affluence de citoyens durant ces journées, et ce, pour assurer la sécurité de ces points, ainsi qu'une présence permanente des forces de police sur le terrain». La mobilisation des agents de police au niveau de la capitale, en ces jours de fête, a également concerné «les jardins publics et lieux d'attraction qui connaissent une forte affluence de citoyens et un grand nombre de familles, notamment en soirée, pour prendre une bouffée d'oxygène», comme souligné par le communiqué, qui ajoute : « Présents également sur le terrain, des policiers en civil se chargeront, eux, de faire face à toute atteinte aux personnes et aux biens, tandis que des patrouilles pédestres et motorisées s'emploieront à la sécurisation des grands axes et artères».

L’on apprend par ailleurs que l’ensemble des personnels de la protection civile est resté mobilisé pendant les fêtes de l’Aïd el-Fitr el Moubarak. Un communiqué qui a été rendu public par la DGPC a, d’autre part, rappelé aux parents toute l’importance et l’impérieuse nécessité d’adopter « un maximum de prudence», en raison de la dangerosité éventuelle des jouets offerts à nos chérubins en cette occasion.

Soraya Guemmouri