Fête de l’Aïd-El-Fitr : Piété, solidarité et sérénité

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a accompli mardi matin la prière de l'Aïd El Fitr, à la Grande mosquée d'Alger, dans un climat de piété et de sérénité. Ont également accompli la prière, aux côtés du chef de l'Etat, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) M. Mouad Bouchareb, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, des membres du gouvernement, ainsi que les membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie.

A cette occasion, l'imam a rappelé dans ses deux prêches, les hautes significations et valeurs de l'Aïd, telle que la miséricorde, la tolérance, la solidarité et l'entraide entre les membres d'une même société, ajoutant que ce jour est un jour où les croyants éprouvent une joie après avoir accompli le jeûne du mois sacré de Ramadhan.

Après avoir mis en exergue l'importance de préserver la sécurité, de consacrer les principes de justice dans tous les domaines, de concrétiser l'équité entre les gens, l'imam a rappelé que nous sommes appelés à concrétiser la sécurité alimentaire pour les prochaines générations et à développer l'économie. L'imam a également appelé au renforcement des référents religieux et national auprès des jeunes qui sont considérés comme le garant de la formation de générations, tout en ayant pour slogan ‘‘la responsabilité est une charge et non un honneur’’, et à honorer le serment tout en étant foncièrement fidèles. L'imam a relevé que le corps de la Oumma saigne toujours, car le troisième Lieu-Saint de l'Islam fait toujours l'objet d'une profanation perpétrée par les forces de l'entité sioniste, exhortant à ce propos la Oumma à se réveiller de son long sommeil pour libérer El-Qods Echarif des mains sionistes iniques. Après la prière de l’Aïd, M. Bensalah a reçu les vœux des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de nombreux fidèles.