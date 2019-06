La fête de l'Aïd El Fitr a été célébrée à Sidi Bel-Abbès dans la solidarité, surtout au vu de ces échanges et de ces visites au niveau d'établissements sociaux pour partager une joie et conforter les moins favorisés par la vie. Une intense activité des associations caritatives fut observée pour relever l'attachement d'une nation à ses valeurs d'authenticité et d'union dans les épreuves. Les services du Chu Hassani Abdelkader, entre autres, furent envahis par les visiteurs venus s'enquérir de l'état de santé des patients et exprimer surtout leur affection.

Des scènes dignes d'intérêt symbolisant, on ne peut mieux une convivialité et une complicité, ont été vécues pour renseigner le commun des mortels sur les fondements de solidarité d'une population.

Et cette solidarité a été encore fortement exprimée dans les réseaux sociaux à travers les vœux exprimés çà et là et les pensées manifestées pour des êtres chers. Des moments forts en tolérance également sont mis en évidence reléguant toutes les formes de précarité d'un quotidien, ou les rancunes d'un temps, au dernier plan. La population locale a effectivement renoué avec ses marques et ses repères en cette fête ou encore cette journée de rupture du jeûne après les énormes sacrifices consentis pendant un mois en signe de fidélité aux préceptes de notre religion sacrée.

Ce climat de fraternité ne peut évidemment occulter l'effort fourni par les éléments de la protection civile par exemple et les travailleurs de quelques organismes mobilisés en la circonstance pour assurer le service public et répondre aux attentes du citoyen. Un hommage fut d'ailleurs rendu par le mouvement associatif à ces composantes au service de la collectivité et de son bien-être…

