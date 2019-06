Béchar : Atmosphère festive

La sûreté de wilaya de Béchar a réquisitionné tous ses services, dans le cadre d'un imposant dispositif, visant essentiellement à garantir la protection des biens et la sécurité des citoyens, ainsi que la régulation efficace et appropriée de la circulation routière, lorsque l'on sait notamment, qu'en pareille circonstance et compte tenu de l'état actuel des routes, à travers tous les quartiers de la ville, qui subissent d'éternels travaux, le déplacement des personnes risquent de connaître une multitude d’embouteillages.

Tous les moyens humains et logistiques, allant des patrouilles mobiles aux points de contrôle, en passant par les patrouilles motorisées et pédestres (en tenue officielle ou en civil) sont réquisitionnées pour cette opération, dont l'objectif, rappelons-le, reste la garantie de la quiétude et de la protection de tous les citoyens, durant la célébration de cette fête religieuse. Une occupation totale du terrain, dans une atmosphère festive, alors qu'il est recommandé aux usagers de la route, de respecter le code de la route tout en évitant les excès de vitesse, souvent tentant en cette période.

Les numéros verts 17 et 104 demeurent au service de tout un chacun, en cas de demande d'intervention ou d'informations auprès de ce corps de sécurité, habitué à tant d'efficience en matière d'activités de proximité.

R. Bezza