Tizi Ouzou : Convivialité

A l'instar de tous les citoyens, les Tizi-Ouzéens ont célébré la fête de l'Aïd El Fitr dans une atmosphère de piété et de joie. Tôt dans la matinée de dimanche, les fidèles se sont rendus dans les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd El Fitr suivie des échanges de vœux, exhortant les musulmans à se pardonner, à se réconcilier et à s'aimer les uns les autres. Une ambiance toute particulière s'est installée dans les villages et quartiers. La deuxième journée a été marquée quant à elle par les visites familiales et aux malades hospitalisés et également par les associations. Cette fête du pardon et de la solidarité est connue pour être également celle des enfants qui, vêtus de leurs habits neufs et gavés de jouets, accompagnaient leurs parents qui effectuaient des visites aux voisins et autres parents pour les habituels échanges de vœux de bien-être, mais aussi de pardon (mghafra).

La veille de la célébration de cette fête, plusieurs villages de la wilaya ont sacrifié des bœufs dans le cadre de la traditionnelle Timechrit ou Lewzi3a, une tradition ancestrale ancrée dans les villages de la Kabylie et symbole de la solidarité. Ce rituel consistant en le sacrifice d'un ou plusieurs bœufs et la distribution de la viande à part égale à tous les habitants du village est pratiqué à ce jour dans plusieurs villages et régions de la Kabylie avec le même engouement et ferveur au bonheur des familles qui profitent de ce moment de partage, du pardon et des retrouvailles.

Les familles démunies prennent leur part de viande sans contre-partie financière, tant que la solidarité constitue l'un des vecteurs de l'adoption de ce rituel d'abord, ensuite l'une des principales raisons de son maintien de nos jours. Enfin, la célébration de l'Aïd El Fitr à Tizi-Ouzou a été par ailleurs une occasion pour les citoyens de constater de visu les sacrifices que ne cessent de consentir tous les corps de sécurité nationale qui ont continué à assurer la sécurité en ces journées de fête.

Ces forces de sécurité étaient hier et avant-hier au niveau des barrages et autres lieux publics pour assurer la sécurité des citoyens, qui, eux, n'ont pas manqué de leur rendre hommage et de leur exprimer leur solidarité et soutien. En effet, tout le monde tenait à saluer le sacrifice de ces forces de sécurité qui veillent à la sécurité du citoyen en ces journées de l'Aïd que d'aucuns souhaiteraient passer en famille.

Bel. Adrar