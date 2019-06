Oran : Dans la joie

Les Oranais ont passé la fête dans une ambiance de joie, de fraternité et solidarité. Après l'accomplissement de la prière de l'Aïd dans les différentes mosquées de la ville, des milliers de fidèles ont échangé les vœux avant de rejoindre leurs familles. Et comme le veut la tradition, la première matinée est, souvent consacrée, aux visites des proches et voisins alors que d'autres préfèrent se rendent aux cimetières pour se recueillir sur la tombe de leurs défunts. Vêtus de leurs plus beaux habits, les enfants ont investi les rues de leurs quartiers dès les premières heures de la journée de mardi. D'autres, accompagnés de leurs parents, ont rendu visite à leurs proches. Et comme chaque année, le wali d'Oran à la tête d'une délégation composée d'autorités locales civiles militaires, ont assisté à la prière de l'Aïd à la grande mosquée d'Ibn Badis avant de se rendre à la pouponnière de St Hubert 1 et 2 et à la maison d'accueil des personnes âgées où ils ont partagé avec les pensionnaires la joie de cette fête et leur ont offert des cadeaux symboliques. Auparavant et très tôt le matin, les pères de familles se sont acquittés de la Zakat El Fitr destinée aux nécessiteux parmi les proches, les voisins et autres.

Amel S.