Fête de l’Aïd-El-Fitr, Sétif : Ferveur

Des initiatives d'autant plus sensibles qu'elles ont permis à des milliers d'enfants orphelins ou citoyens des couches défavorisées de passer cette fête religieuse dans la joie et une affection reconquise grâce à la contribution d'organisations, d'associations et de citoyens qui n'ont pas hésité à joindre leur contribution financière à celle de l'Etat pour redonner espoir et sourire à des milliers de nécessiteux.

Dans ce contexte l'imposante cérémonie organisée à la mosquée Abou Bakr Seddik et le dernier Radiothon organisé à la maison de la culture Houari-Boumediène sous l'égide du wali et de la directrice générale de la radio sont, pour ne citer que ceux-là, autant d'exemples venus consolider cette dynamique de solidarité et de fraternité à laquelle les services de police donnent chaque année davantage d'allant en allant rendre visite aux enfants malades et pour l'occasion, leur remettre des cadeaux et procéder à des action analogues à la Cité de l'enfance. Tôt dans la matinée de nombreux citoyens tout de blanc vêtus investiront les mosquées pour la prière de l'Aïd au moment où le wali Mohamed Belkateb accompagné des autorités locale se rendra à la grande mosquée Abou Bakr Seddik où il effectuera cette prière et recevra les vœux de nombreux citoyens. Après quoi et comme de tradition le premier responsable de la wilaya rendra visite aux enfants des Cités de l'enfance et aux pensionnaires de la maison de la Solidarité.

L'effervescence gagne très vite les artères de la ville sous un soleil torride et les enfants vêtus de leurs plus beaux effets s'en iront à la conquête de tous les espaces de jeux accompagnés de leurs parents. Au cœur de la ville le parc d'attractions donne déjà l'impression d'être trop exigu pour accompagner ces milliers d'enfants, de jeunes et moins jeunes qui se livrent chacun selon son âge et ses goûts aux jeux à sensations fortes ou d'autres manèges qui vous donnent le tournis. C'est une journée où on ne compte pas, quand bien même le tour est à 50 DA sur certains manèges et à 100 DA sur d'autres en appelleront à bien d'autres.

D'autres, amateurs de «gastronomie» sont déjà à l'œuvre, dégustant de succulentes brochettes, une «Dobara» biskrie bien piquante ou une» Chawarma. La ville s'anime de plus en plus et le tramway fait full pour aller à la découverte de ce qui se passe à l'autre bout de la cité de Ain Fouara sous l'œil avisé d'un dispositif de police renforcé qui veille à entretenir cette quiétude, à la fluidité d'une circulation d'enfer et mettre le holà à ces fous des deux roues aux moteurs assourdissants qui éprouvent un réel plaisir à cabrer leurs engins. Au cimetière de Sid el Khier, de nombreuses familles se recueillent sur les tombes de leurs proches, non sans consacrer le moment qu'il faut à ces retrouvailles de l'Aïd.

F. Zoghbi