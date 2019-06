Permanence durant la fête : adhésion moyenne

Dans les différentes wilayas, l’obligation d’ouverture pour certains commerces n’a pas été respectée dans son intégralité, ce qui a suscité le courroux des citoyens.

À Alger, les services de la direction du commerce ont décidé de créer des points de vente de pain à travers nombre d'espaces et de places publiques à Alger, lors des jours de l'Aïd-el-Fitr pour garantir un meilleur approvisionnement des habitants en ces produits de large consommation, a indiqué une source de la DCA. En vue de garantir l'approvisionnement régulier des habitants en produits dits de large consommation, il a été décidé de créer des points de vente de pain à travers plusieurs espaces et places publiques à Alger, lors des jours de l'Aïd-el-Fitr, a expliqué M. Dahar Layachi, représentant de la direction du commerce, dans une déclaration à l'APS. Initiée en coordination avec une marque commerciale d'un opérateur économique propriétaire d'une boulangerie, cette opération devait permettre de mettre sur le marché 20.000 baguettes lors du 1er jour de l'Aïd, et environ 30.000 autres le 2e jour. Les points de vente seront montés au niveau des places publiques des communes de Birtouta, Réghaïa, El-Harrach, Dar El-Beida, La Grande-Poste, place du 1er-Mai (devant le siège de l'UGTA) et Bab El-Oued (aux Trois Horloges). 4.105 commerçants sont réquisitionnés pour assurer des permanences durant les deux jours de l'Aïd-el-Fitr et 197 agents de contrôle mobilisés pour veiller au strict respect de la permanence, le même responsable a indiqué que sur les 646 boulangeries activant à Alger, 475 sont concernées par la permanence, auxquelles s'ajoutent les points de vente susmentionnés. Concernant les commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, 1.794 commerçants sont concernés sur 3.501, outre la mobilisation de 1.822 commerçants dans des activités diverses (salons de thé, cafés, stations service...). Tout manquement à ces mesures exposerait les contrevenants à des sanctions, soit une amende allant de 30.000 à 100.000 dinars et une éventuelle fermeture du local pour une durée de 30 jours. En cas de non- paiement de l'amende imposée, l’affaire est déférée à la justice, conformément aux textes de loi en vigueur, a-t-il encore souligné.



Oran : à la recherche de produits essentiels



Oran n’a pas dérogé à la règle, au premier jour de l’Aïd-el-Fitr. La plupart des commerces ont baissé leurs rideaux, obligeant le citoyen à faire le tour dans plusieurs quartiers à la recherche de quelques produits essentiels. Les quelques commerçants ayant ouvert leurs magasins n’ont levé leurs rideaux qu’en fin de matinée. Il faut dire que la plupart d’entre eux sont restés ouverts toute la nuit du lundi à mardi, jusqu’à l’aube, et écoulé tout le pain et le lait disponibles. La majorité des boulangers ont livré la totalité de leurs fournées directement aux magasins d’alimentation générale, avant de fermer boutique. Seules quelques boulangeries sont restées ouvertes jusqu’à la «disparition» de la dernière baguette, chose qui s’est faite en un clin d’œil. Il en est de même pour le lait, produit introuvable sur les étals, le dernier jour de Ramadhan.

De nombreux citoyens se sont trouvés contraints de s’approvisionner en lait en packs, disponible dans la plupart des commerces, mais plus cher. «C’est le lot habituel durant chaque Aïd-el-Fitr ou El-Adha, la majorité des commerces restent fermés jusqu’à la fin de la matinée, voire toute la journée, alors les familles prennent leurs précautions et font des stocks», explique un habitant de Haï El-Yasmine. Toutefois, les marchands ambulants étaient les premiers à leur poste, notamment devant les mosquées, proposant pain et fruits de saison, notamment les melons, les pastèques et autres abricots et pêches, avec une majoration fort notable des prix. Une baguette de pain est proposée dans certains quartiers à 30, voire 40 dinars. D’autre part, l’activité des transports était encore très timide durant cette première journée de l’Aïd.



Batna : taux de suivi de 99%



Une adhésion presque totale atteignant 99,98% a été observée au premier jour de l’Aïd-el-Fitr, parmi les commerçants permanenciers dans 6 wilayas de l’Est relevant de la direction régionale du commerce de Batna. Le directeur régional du commerce de la région de Batna, Brahim Khidri, a indiqué à l’APS que selon les rapports des agents de contrôle sur le terrain, outre les 99,83% de taux de suivi à Batna, où un commerçant réquisitionné a manqué à l’appel, un taux de 100% de suivi a été observé dans les wilayas de Constantine, Biskra, Tébessa, Khenchela et Oum El-Bouaghi.



Ouargla : les contrôleurs sur le terrain



Plus de 550 commerçants ont été réquisitionnés pour la permanence durant la fête de l'Aïd-el-Fitr à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris de la direction locale du commerce. Entrant dans le cadre d’un programme national initié par le ministère de tutelle en vertu de la loi en vigueur, cette permanence, dont le nombre de commerçants a ainsi été augmenté de 20% comparativement à l’an dernier, permettra d’assurer l’activité commerciale durant les deux jours de l’Aïd- el-Fitr, a précisé le chef de service du contrôle des pratiques commerciales à la direction du commerce.

Elle concerne, notamment des commerçants exerçant dans le domaine de l’alimentation générale, les fruits et légumes, la boulangerie, les stations de carburants et autres, indique Laïd Raoubah, ajoutant que des brigades de contrôle ont été mobilisées à travers l'ensemble du territoire de la wilaya pour le suivi de l’application de ce programme.