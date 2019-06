Mascara : Dans le recueillement

L'Aïd-el-Fitr a été célébré dans un climat de recueillement et de ferveur à travers toutes les localités de la wilaya de Mascara, en dépit de la chaleur de début du mois de juin, l'ambiance des jours de fête étant palpable dans ce joli décor fait par les enfants habillés de leurs beaux vêtements.

Après la prière de l'Aïd, accomplie par les fidèles dans les mosquées, les rues étaient très animées, le sourire arboré par les passants des groupes de personnes qui s'échangeaient les accolades en dit long sur ce sentiment de concorde et de pardon de ce premier jour de chaoual marquant la fin du mois béni de Ramadhan. Un décor de fête religieuse et sociale, tant la dimension de ce mois de jeûne représentait, pour grand nombre de fidèles, une récompense à une épreuve d'abstinence et le sentiment du devoir accompli se lisait sur le visage de tous ces gens qui rendaient visite à leurs familles en vie et même décédées aux cimetières qui n'ont pas désempli toute cette première journée de l'Aïd-el-Fitr. Les places publiques sont prises d'assaut dès la matinée par les enfants qui s'adonnaient aux différents jeux préposés, une partie de karting ou de moto sur ce circuit ou une montée à cheval ; le tout immortalisé par des photos instantanées à côté des stands de tir à la carabine et à l'arc, et des jouets sont offerts en cas de réussite du numéro d'adresse, à la grande joie des enfants dans ces espaces de jeu et de loisirs qui font cruellement défaut dans les localités de la cité de l'Émir.

Une seule satisfaction en matière de prestations de services à mette en exergue durant cette fête est, bien entendu, les transports urbains qui ont assuré la couverture des différentes liaisons et lignes, ce qui n'a pas été le cas des boulangeries, des cafés, des commerçants de l'alimentation générale, la pénurie de pain et de lait étaient sur toutes les langues de citoyens qui regrettent amèrement qu'un service minimum ne soit pas mis en application, en dépit de toutes les assurances de permanence des pouvoirs publics et des mesures disciplinaires prévues en cas de manquement. Toutefois, on a fait fi de toute cette réglementation, et les rideaux des magasins étaient presque tous baissés, donnant une allure de ville fantôme, n'était la densité des passants et des automobilistes qui plantaient un décor de journée festive. Une journée, en dépit de toutes les lacunes qui refont surface cette année en pareille période, les Mascaréens ont fêté l'Aïd- el-Fitr dans une atmosphère de sérénité, de quiétude et de piété, conformément aux recommandations et commandements de notre religion.

Comme chaque année et durant chaque Aïd, le citoyen rencontre le même problème d'approvisionnement de sa famille en produits de première nécessité, tels que le lait, le pain et le reste, tout ce qui se dit au niveau du ministère du Commerce et de ses Directions n'est que des propos en l'air ; les commerçants n’en font qu'à leur tête. Durant la première journée de l'Aïd, nos villes étaient mortes, tous les rideaux sont baissés, à quelques exceptions près. Le citoyen doit prendre ses précautions et s'approvisionner, tout en mettant de côté un stock de deux à trois jours, sinon il sera privé du nécessaire pour manger durant les journées de l'Aïd. Par ailleurs, la sûreté de wilaya a élaboré un plan sécuritaire en cette occasion religieuse qui connaît un grand mouvement des citoyens caractérisé par une atmosphère de joie et d'échange de félicitations, et ce à travers la poursuite de la présence sécuritaire sur le terrain, à travers le déploiement de plus de 1.500 policiers à travers tout le secteur de compétence veillant à la sécurité des lieux connaissant une forte affluence de citoyens à l'effet d'assurer la sécurité tant des personnes que des biens, et de garantir la fluidité de circulation routière à travers les rues des villes dans un souci de prévention routière et dans le but d'éviter l'encombrement.

À travers ces mesures, l'accent a été mis sur la sécurisation des lieux tels que les cimetières, les lieux de culte, les gares routières, les parcs d'attractions, ainsi que les patrouilles pédestres et mobiles pour faire face à tout acte susceptible de gâcher l'atmosphère festive de cette occasion religieuse.

A. Ghomchi