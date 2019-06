béjaia : Retrouvailles familiales

Les Béjaouis ont fêté, mardi, l’Aïd-el-Fitr dans la joie et l’allégresse. Les visites familiales et l’ambiance des enfants ont dominé cet évènement religieux. Comme à l’accoutumée et tôt le matin, les cimetières de Sidi Ahmed, Ighil Ouazoug et Sidi Abderrahmane étaient bondés de familles venues se recueillir sur les tombes de leurs proches. Les mosquées ont accueilli les nombreux fidèles pour accomplir la prière de l’Aïd. Les refrains «Allah ouakbar wa lilah Elhamd» fusaient du haut des minarets, alors que l’imam de la mosquée exhortait les fidèles au pardon entre eux et à renouer les liens familiaux.

La solidarité était visible par les dons des citoyens aux nécessiteux, dont certains se sont acquittés de «la Fetra» de l’Aïd équivalant à la somme de 120 DA obligatoire pour chaque jeûneur. Dans les rues, les citoyens se présentaient mutuellement les vœux par des accolades. Les enfants vêtus de leurs plus beaux habits ont investi les rues et quartiers dans une ambiance très animée. Les visites familiales ont donné une grande dimension à cette fête religieuse, où les jeunes tenaient à rendre visite à leurs parents et à leur marquer tout leur attachement familial.

Les moyens de transport, très disponibles, ont facilité les déplacements de nombreuses familles. Les commerces étaient ouverts dès les premières heures de la journée, alors que les services de sécurité, police et gendarmerie, loin de leur famille, veillaient à la sécurité des citoyens et assuraient la fluidité de la circulation.

M. Laouer