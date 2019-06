annaba : Réconciliation et entraide

La fête de l’Aïd-el-Fitr, qui marque la fin du mois béni de Ramadhan, a été célébrée, mardi et mercredi à Annaba, à l’instar des autre régions du pays, dans une ambiance particulière pleine de solidarité et de retrouvailles. Les autorités locales et à leur tête le wali, Toufik Mezhoud, ont accompli la prière de l’Aïd-el-Fitr à la mosquée El-Houda, au chef-lieu d’Annaba. À cette occasion, l’imam a mis l’accent dans ses deux prêches sur l’importance de l’aumône, la solidarité et l’entraide, exhortant les fidèles, ainsi que les bienfaiteurs à faire preuve de générosité envers les personnes socialement défavorisées. L’imam, qui a expliqué la portée accordée aux valeurs et aux attachements familiaux en cette heureuse fête, tout en appelant à la tolérance, la réconciliation et l’unité nationale pour barrer la route aux opportunistes afin de préserver la paix et la stabilité. Le wali a effectué une visite au centre pour enfants assistés d’Oued Forcha, où il a partagé la fête de l’Aïd avec les pensionnaires de cet établissement qui se sont réjouis après avoir reçu des cadeaux des mains du chef de l’exécutif qui s’est rendu par la suite à l’hôpital pédiatrique de Saint Thérèse. La visite du wali dans cet hôpital a coïncidé avec la présence des bénévoles du croissant rouge algérien qui ont participé à l’opération «Un enfant, un jouet, jouet, un sourire», conjointement avec Radio-Alger Chaîne III. Les enfants hospitalisés dans cette structure de santé, après avoir reçus des cadeaux, ont eu droit à une activité artistique exécutée par un clown. La visite des personnes âgées au niveau de la basilique d’Hippone et qui revêt une importance particulière dans l’agenda des bénévoles du Croissant-Rouge algérien (CRA), n’a pas failli à la tradition pour distribuer des cadeaux et le livre du Coran, ainsi que des gâteaux.

Ces derniers ont collecté plus de 220 vêtements de l’Aïd et 150 jouets destinés aux enfants hospitalisés, et ceux issus des familles démunies, a souligné le président du CRA, Abdelhamid Bouzid. Par ailleurs, 348 commerçants ont été réquisitionnés par les services de la direction de wilaya du commerce, appelés à assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd. Elle a ciblé principalement 80 boulangeries, 157 magasins d’alimentation générale et fruits et légumes, et 4 laiteries, ainsi que 20 stations de services, etc.

