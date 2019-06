Fête de l’Aïd-El-Fitr, L’ mhiba ou la tafqida : Une épreuve pour le fiancé

Moment privilégié de retrouvailles familiales, de convivialité et de tradition, l’Aïd-el-Fitr revêt pour les Algériens une signification particulière. C’est l’occasion d’opérer un retour aux sources et d’initier plus particulièrement les enfants aux valeurs d’échange et de partage.

Une autre occasion pour perpétuer les traditions et us et coutumes légués par nos parents et grands-parents, et dont le sens reste significatif des décennies après. Parmi ces traditions, la préparation et la disposition des assiettes de gâteaux qu’il faudra offrir le jour de l’Aïd. Il est aussi cette lointaine tradition qui est l’mhiba ou le cadeau, qu’est tenu d’offrir le futur époux à sa fiancée, à chaque fête religieuse, se produisant entre les fiançailles et le mariage. Cette tradition remonte à des générations en arrière. Nos grands-mères et arrière-grands-mères avaient instauré cette visite de la famille du fiancé à la future épouse durant la période des fiançailles lors des fêtes religieuses. C’était ainsi, à l’époque, une occasion pour les deux familles de se rendre visite et de mieux se connaître. La future belle-famille rapportait à la future belle-fille un cadeau qui était en général un coupon de tissus que la jeune fiancée ajoutait à son trousseau.

On lui ramenait aussi sa part des gâteaux préparés par la belle-mère, car on la considérait déjà faisant partie de la famille. Cette tradition a conservé son fond, mais sa forme à quelque peu changé. Autrefois, le cadeau que l’on offrait à la future mariée était choisi par la belle-mère et elle seule. Depuis, les choses ont changé, et cette visite traditionnelle s’est actualisée.

Aujourd’hui, c’est la fiancée qui choisit son cadeau, lors d’une sortie en compagnie de son fiancé, et ce dernier viendra lui-même présenter à sa fiancée ses vœux de l’Aïd accompagné de sa mère et de son père. Il lui rapportera son assiette de gâteaux que sa mère prendra soin de confectionner spécialement pour elle et de bien garnir.

Il faut dire que les us et les coutumes reviennent cher, et chaque «phase» coûte au prétendant, les yeux de la tête.

Cette tradition bien ancrée chez la famille algérienne est considérée comme un fardeau très difficile à porter, pour la belle famille, dont certaines vont jusqu’à s’endetter pour l’honorer. Au nom de l’mhiba, le futur mari est appelé à fournir sans cesse, chaque fête religieuse et «mawssim», pour faire plaisir à la mariée et à sa famille. Sinon, ce serait un manque de respect, voire une insulte à la fiancée de laisser passer de tels événements sans sa part de gâteaux et de précieux cadeaux. Les traditions sont claires, nettes et précises, et nul n’est censé les ignorer. Une fois sa main accordée, la fille est à la charge du fiancé, contraint — coutumes obligent — de lui offrir des cadeaux. Vêtements, bijoux en or, parfums, on n’hésiterait pas à user et abuser des marques mondialement connues pour mériter sa dulcinée.

«L’mhiba» est considérée aujourd’hui comme une épreuve très dure pour le fiancé. Malgré les nombreuses mutations socioculturelles qui ont marqué la société contemporaine, toutes les familles continuent à observer scrupuleusement la pratique de l’mhiba, quitte à s’endetter pour ne pas faillir à la tradition.

R. S.