FFS : Appel à une conférence nationale de concertation

La direction du FFS a organisé récemment une rencontre avec Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Zoubida Assoul ainsi que des représentants du Parti des travailleurs, révèle un communiqué de presse et ce, pour exposer son point de vue sur la situation politique. Un échange a eu lieu sur l’initiative de sortie de crise pour l’avènement de la deuxième République ainsi que sur l’appel à aller vers une rencontre nationale de concertation et de dialogue. «Nous nous sommes entendus sur la nécessité de maintenir le contact et les échanges afin de fructifier ces rencontres politiques», précise le parti.

Rappelons que Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et le général, Rachid Benyelles ont appelé, le 18 mai dernier à un dialogue franc et honnête avec des figures «représentatives» du mouvement citoyen, des partis et des forces politiques et sociales qui le soutiennent et plaidé pour une période de transition de courte durée, conduite par des hommes et des femmes «n’ayant jamais appartenu au système «profondément corrompu» des 20 dernières années.

Le FFS indique qu’une deuxième rencontre a regroupé sa Direction ave d’autres personnalités et a révélé le souhait du Front du changement de voir le parti participer à leur prochaine réunion. «Nous avons exposé notre initiative politique de sortie de crise et expliqué l’impérative nécessité d’aller vers une conférence nationale de concertation afin de rapprocher les idées et d’aboutir à un pacte politique public transparent et consensuel», lit-on dans le communiqué.

Ces rencontres se poursuivront avec d’autres partis et des personnalités afin de mettre en place toutes les conditions de réussite de la conférence de concertation et de dialogue.

Il y a lieu de noter que ces conclaves font suite, rappelle le FFS, aux rencontres déjà entamées avec des personnalités politiques, syndicales et les représentants de la société civile. Le parti cite à ce propos Lakhdar Bouregaa, Mustapha Bouchachi, Nacer Djabi, Nourredine Bouderba, des experts en économie dont Smail Lalmas, Farès Mesdour, des représentants de la coordination des syndicats autonomes composée de 13 syndicats ainsi qu’une délégation du collectif de la société civile.

Sami Kaidi