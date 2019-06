Soldes d’été à Alger : Du 21 juillet au 31 août

La saison des soldes d’été 2019 a été fixée pour la wilaya d’Alger du 21 juillet au 31 août 2019, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce, publié sur son site web. La réception des demandes des commerçants pour ce genre de ventes réglementées (vente en soldes, promotionnelle et liquidation) se fait par voie électronique dans le but de faciliter les procédures administratives. Pour rappel, ces ventes en solde ne peuvent porter que sur des biens acquis par l’agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date de début de la période des soldes.

Ainsi, l’opération de soldes au titre de de la saison estivale 2019 démarrera également prochainement à travers l’ensemble des wilayas et se déroulera durant la période comprise entre les mois de juin, juillet, aout et septembre de l’année en cours. Les dates de déroulement de ces soldes d’été applicables à chaque wilaya ont été fixées par arrêtés des walis concernés, et ce en application des dispositions du décret exécutif n 06-215 du 18 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage. À Oran, les soldes d’été 2019 se dérouleront du 1er juin au 11 août. Pour la wilaya d’Annaba, cette période a été fixée du 18 juillet au 31 août. À Constantine, les soldes s’étaleront du 1er juillet au 11 août prochains. La période des soldes pour les wilayas de Sétif, Batna, Béjaïa, Tizi Ouzou et Blida est fixée du 21 juillet au 31 août 2019. Les services du ministère du Commerce (administration centrale, directions régionale et directions de wilaya) restent disponibles pour toute information ou demande d’explications en contactant la cellule d’écoute du ministère du Commerce à travers l’adresse électronique «www.commerce.gov.dz».