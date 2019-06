Oran : Plantation de plus de 10.000 arbres

Plus de 10.000 arbres ont été plantés dans la wilaya d'Oran le long des axes routiers durant le premier trimestre de l'année en cours, a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts. L'opération de plantation d'arbres à laquelle ont pris part les services des forêts et des associations environnementales a touché plusieurs axes routiers, à l'instar des troisièmes et quatrièmes périphériques, les routes nationales et chemins de wilaya, a-t-on indiqué.

Diverses espèces d'arbres ont été plantées à l'instar du pin d'Alep, l'eucalyptus, le caroubier, le cyprès et autres essences, a-t-on précisé.

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des forêts coïncidant avec le 21 mars de chaque année, plus de 1.000 arbres ont été plantés à la forêt de Canastel, dans la localité de Belgaïd, avec la participation de l'entreprise Eco-vert d'Oran, des associations écologiques, des écoliers et autres franges de la société. Cette opération a constitué une occasion pour la distribution des diplômes à 50 chasseurs admis à l'examen de qualification pour l'obtention du permis de chasse.

L'objectif de ces opérations de plantation est d'augmenter les surfaces boisées, de préserver l'environnement et d'ancrer la culture de reboisement et de protéger le patrimoine forestier à travers le territoire de la wilaya d'Oran.